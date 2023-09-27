На двух российских биржах, Московской и Санкт-Петербургской, 26 сентября стартовали торги акциями российского разработчика программного обеспечения ПАО «Софтлайн». Эта компания появилась по итогам разделения международного бизнеса Softline (переименована в Noventiq в октябре 2022 г.). По итогам первого дня торгов бумаги «Софтлайна» снизились на 7,13% до 148,6 руб., а капитализация составила 42,2 млрд руб. Компания проводила прямой листинг: цена устанавливалась на бирже и на момент открытия составила 160 руб., но уже в первый час торгов акции просели на 10% до 142,54 руб., а после – еще на 14%. Акции «Софтлайна» включили в котировальный список второго уровня, их объем в свободном обращении (free-float) составил около 15,7%. Это бумаги, которые получили взамен глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq акционеры, а также сотрудники российской компании в рамках программы мотивации.

Softline завершила разделение бизнеса к концу 2022 г.: отечественное АО «Софтлайн» сначала перешло под контроль основателя и мажоритарного акционера Игоря Боровикова за $1, а его доля в глобальной группе снизилась с 53 до 44%. Остальным акционерам в качестве компенсации начислили дополнительные 0,6 акции Softline Holding на каждую ГДР в рамках бонусной эмиссии ценных бумаг. «Развод» проходил в пропорции 1:3 исходя из соотношения стоимости бизнеса в России и за рубежом, сообщала компания. Но уже в мае 100% «Софтлайна» было продано фонду под управлением УК «Тетис кэпитал», а Боровиков покинул состав акционеров. Падение бумаг спровоцировал навес продавцов из-за обмена ГДР на акции, сходятся в мнении опрошенные «Ведомостями» аналитики. Расписки Softline теряли в цене еще до обмена, торги по ним были остановлены 19 сентября – акции «Cофтлайна» догоняли падение котировок после этой даты, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Павел Гаврилов.