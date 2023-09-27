Digital Rights Center рассказал на Хабре, как пытался подать к Яндекс.Еде групповой иск за утечку пользовательских данных.
Полагая, что административные меры защиты (напомню, что Яндекс.Еда за утечку получила штраф в 60 000 рублей) являются недостаточными и неэффективными, мы решили использовать методы гражданско-правовой и уголовной защиты. Для гражданско-правовой защиты мы решили использовать относительно новую для российской цивилистики статью 244.20 ГПК РФ (групповые иски), а в рамках уголовно-правовой защиты - институт “потерпевшего” по уголовному делу в рамках ст.137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст.272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), 273 (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ.
DRC долго и с трудом объясняли пользователям, что им надо судиться, это не больно и не страшно, DRC всё сделают сами и бесплатно. В результате собрали 20 нотариальных доверенностей и 1008 подписанных заявлений о присоединении к иску.
Суд разделил иск на 20 отдельных производств: "персональные данные у каждого заявителя разные, а значит и рассматриваться они должны в качестве индивидуальных жалоб". 13 заявителям иск был удовлетворен, еще 7 отказали в удовлетворении иска в связи с недоказанностью позиции (ненадлежащие скриншоты).
DRС попытался присоединиться к уголовному делу, которое завёл Следственный комитет по поводу утечки "от лица наших заявителей с ходатайством адвокатов о признании граждан в качестве потерпевших по уголовному делу, однако в этом всем было отказано". Отдел К высказал позицию, что утекшие сведения не образуют личную или семейную тайну, и суд с ней согласился.
Из этой ситуации в DRC сделали следующие выводы:
- Правовая система не предназначена для использования обычным гражданином, он должен пользоваться услугами профессиональных юристов
- Компании не хотят отвечать за утечки и компенсировать ущерб
- Роскомнадзору всё это неинтересно
- Суды не готовы к групповым искам пользователей IT-компаний и не хотят присуждать заметные компенсации
- Утекающая информация не считается ценными сведениями о личной жизни и плохо охраняется
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