Digital Rights Center рассказал на Хабре, как пытался подать к Яндекс.Еде групповой иск за утечку пользовательских данных.

Полагая, что административные меры защиты (напомню, что Яндекс.Еда за утечку получила штраф в 60 000 рублей) являются недостаточными и неэффективными, мы решили использовать методы гражданско-правовой и уголовной защиты. Для гражданско-правовой защиты мы решили использовать относительно новую для российской цивилистики статью 244.20 ГПК РФ (групповые иски), а в рамках уголовно-правовой защиты - институт “потерпевшего” по уголовному делу в рамках ст.137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст.272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), 273 (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ.

DRC долго и с трудом объясняли пользователям, что им надо судиться, это не больно и не страшно, DRC всё сделают сами и бесплатно. В результате собрали 20 нотариальных доверенностей и 1008 подписанных заявлений о присоединении к иску.

Суд разделил иск на 20 отдельных производств: "персональные данные у каждого заявителя разные, а значит и рассматриваться они должны в качестве индивидуальных жалоб". 13 заявителям иск был удовлетворен, еще 7 отказали в удовлетворении иска в связи с недоказанностью позиции (ненадлежащие скриншоты).

DRС попытался присоединиться к уголовному делу, которое завёл Следственный комитет по поводу утечки "от лица наших заявителей с ходатайством адвокатов о признании граждан в качестве потерпевших по уголовному делу, однако в этом всем было отказано". Отдел К высказал позицию, что утекшие сведения не образуют личную или семейную тайну, и суд с ней согласился.

Из этой ситуации в DRC сделали следующие выводы: