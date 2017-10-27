На страничках Яндекс.Маркета для Казани, Уфы и Нижнего Новгорода появились «Предложения от Яндекс.Маркета». Как объяснили vc.ru представители маркетплейса, эти покупки обработает фулфилмент-центр «Яндекса», а доставят партнёры Яндекс.Доставки. Сухие детские смеси, каши, подгузники, травяной чай, фруктовое пюре, и другие вещи поставляет магазин «Бабаду». «Яндекс» порекомендовал покупать детские товары сразу на суммы от 1500 ₽, тогда магазин сможет доставить покупки бесплатно и за 2 дня.

Сегодня в каталогах Яндекс.Маркета, в детском разделе, есть 7 больших категорий, видимых без перехода вглубь подразделов, или без кликов по ссылке «ещё». Одна из категорий — это сезонный «Зимний спорт». Остальные 6 главных заголовков не привязаны к календарю и объединяют товары для мам и малышей (категории для отцов и детей нет), игры, принадлежности для учёбы, одежду и другие вещи. «Предложения от Яндекс.Маркета» видны первыми в результатах поиска и на карточках товара. Для 7 перечисленных категорий товары с наклейкой «Предложения от Яндекс.Маркета» сразу видны только на главной странице раздела «Товары для мам и малышей». Это: подгузники, молочные смеси, детские напитки.

Так «Предложения от Яндекс.Маркета» выделили товары у которых высокий процент повторных покупок через фиксированный промежуток времени. По логике: «пачка подгузников и коробка соков расходуется 2 недели». Отказаться от покупки товаров, для которых характерен постоянный расход, как правило, сложно. Можно поменять продавца молочной смеси, но сложно отказаться от самой смеси. Уже сегодня Яндекс.Маркет сохраняет историю покупок и платежей в разделе «Мои заказы» и рекомендует покупателям детских товаров «привязать» к магазину пластиковую платёжную карту.

Яндекс.Маркет стоит в паре шагов от запуска полуавтоматической системы, с рекурентными платежами и регулярной доставкой подгузников, напитков, детской каши и молочных смесей на дом.

Яндекс.Маркет начал тестировать первый офлайн-центр исполнения заказов в начале октября 2017 года. Гендиректор маркетплейса Максим Гришаков , считает, что « Маркет» может выглядеть , как традиционный гипермаркет , но в интернет-версии , а торговать из-под вывески « Маркета» смогли бы поставщики у которых вообще нет отдельного магазина. Похожие перспективы заинтересовали конкурентов « Яндекса» и в августе фулфилмент « Юлмарта» пригласил к себе магазины без сайта. За 17−25% комиссионных « Юлмарт» готов продать партнёрский товар доставить его покупателю.

Примечание: с наклейкой «Предложения от Яндекс.Маркета» есть и товары, которые покупают лишь 1 раз в жизни, а не каждую неделю. Такие предложения делают детскую витрину «Маркета» полноценным детским магазином, но «привязывать» ради них пластиковые карты к магазину бессмысленно.