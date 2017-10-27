Минюст РФ зарегистрировал российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ), создание которой анонсировал в конце августа советник президента по развитию интернета Герман Клименко. Учредителями ассоциации выступили основатель и бывший совладелец «Акадо» Юрий Припачкин, а также эксперт в области блокчейн Александр Трещев. Сейчас подано 1400 заявок на вступление в РАКИБ, рассказал RNS директор ассоциации Арсений Щельцин. […] Ассоциация вырабатывает повестку для диалога с регуляторами и надеется продвигать технологии своих участников в госструктурах.

10 октября 2017 года президент Путин провёл совещание с: министром финансов, председателем Центрального банка и его замом, гендиректором Qiwi и помощником президента (в прошлом министром экономического развития РФ). По итогам совещания Путин поручил (поручения опубликованы лишь несколько дней назад) разработать законодательство о криптовалютах и других, связанных с блокчейнах понятиях, Правительству РФ, под контролем премьера Дмитрия Медведева. Примерно за неделю до совещания у Путина, РБК, со слов Юрия Припачкина, опубликовало анонс — РАКИБ намеревалась уже в конце октября 2017 года отправить в Госдуму законопроект, легализующий в России привлечение средств с помощью ICO. В итоге разработку правовой основы ICO Путин поручил Медведеву — речь идёт о задаче, которую премьер должен решить к 1 июля 2018 года.