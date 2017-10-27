В четверг представители Twitter рассказали о квартальных результатах и отметили, что последние 3 года завышали число пользователей сервиса. В третьем квартале этого года компания обнаружила, что в подсчет количества юзеров были ошибочно включены пользователи сторонних приложений. Также в микроблоге заявили, что Twitter может показать квартальную прибыль впервые после IPO. Год назад компания озвучила цель «двигаться к прибыльности» в 2017 году.