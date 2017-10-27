Mail.ru Group опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2017 года. Впервые за год компания показала снижение чистой прибыли. В третьем квартале совокупная чистая прибыль компании уменьшилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 918 млн рублей. Во втором квартале 2017 года этот показатель у компании увеличился на 2,1% год к году, в первом квартале — на 25,4%. По итогам 2016 года в целом чистая прибыль компании выросла на 28,4%. В 2015 году холдинг по сравнению с 2014-м снизил чистую прибыль на 13,6% — с 11,5 млрд до 9,9 млрд рублей.

В третьем квартале 2017 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 577 млн рублей. Совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 260 млн рублей. Выручка от рекламы за отчетный период выросла на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5 821 млн руб. Самые высокие темпы роста по-прежнему демонстрирует выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей, в том числе от видеорекламы.

Выручка «ВКонтакте» увеличилась на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3 417 млн рублей. Основную часть выручки, как и ранее, приносит реклама; хотя в третьем квартале рост IVAS «ВКонтакте» продолжился, выручка от рекламы по-прежнему растет быстрее, чем общая выручка. В третьем квартале 2017 года выручка от MMO-игр выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 82,8%, составив 4 392 млн руб. Кроме того, продолжает расти выручка на международном рынке: в третьем квартале она обеспечила 56% всей выручки от MMO.

Число установок приложений сервиса райдшеринга для междугородных поездок BeepCar к концу сентября достигло 4,2 млн. Сервис пока является убыточным. Сервис «Юла» достиг новой отметки в 22 млн активных пользователей в месяц и 4,5 млн в день на всех платформах. Служба доставки еды Delivery Club увеличила число заказов на 84% по сравнению с прошлым годом до 735 000 в месяц, а количество ресторанов-партнеров превысило 6 200.