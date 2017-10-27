«Коммерсант» изучил план мероприятий программы «Цифровая экономика» по созданию обязательного киберстрахования в России. Рабочая группа под руководством «Сбербанка», предложила с 2020 года сделать обязательным так называемый «Полис информационной безопасности». По замыслу авторов в России появится стандарт на аудит информационной безопасности и требование обязательного страхования от киберугроз в таких сферах как: банки, транспорт, промышленность и в других.

«В таком объеме перемены в управлении киберрисками и страховании не организованы ни в одной стране, то есть РФ становится мировым лидером в этой области», — подчеркнули авторы плана. За всю историю России, страховщики, включая «Страхового брокера Сбербанка» (100% «дочка» ПАО «Сбербанк»), продали менее 20 договоров страхования от киберугроз. Большинство проданных страховок купили предприятия с иностранным участием у страховщиков иностранцев.

«Сбербанк» пока сложно назвать предприятием с большим опытом работы с киберрисками. Лишь в апреле 2017 года вице-президент «Сбербанка» Анатолий Попов объявил, что «Страховой брокер Сбербанка», в партнёрстве с Allianz и AIG, будет продавать полисы страхования от киберрисков.