Материнский холдинг Google Alphabet опубликовал отчетность за третий квартал 2017 года. Чистая прибыль компании выросла на 33% — до $6,7 млрд. Выручка увеличилась в отчетном периоде на 24% до $27,8 млрд, операционная чистая прибыль компании выросла на 33% — до $6,7 млрд. Выручка увеличилась в отчетном периоде на 24% до $27,8 млрд, авила $7,8 млрд, показатель вырос на 35%. При этом выручка Google составила $27,5 млрд, показав прирост на 23,4%. Операционная прибыль Google составила $8,7 млрд, увеличившись год к году на 29%.