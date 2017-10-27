МТС предложил абонентам воспользоваться услугой такси под собственной маркой «МТС такси». Как пояснил Сontent-review, сервис, который оказывают партнёры оператора из «Сити Мобил», доступен лишь абонентам МТС. За каждую поездку, заказанную из приложения (приложение в Google Play, в App Store), абоненты получают балы «МТС Бонус». «МТС такси» работает в Москве и Санкт-Петербурге.

Оператор уже запускал привычные услуги под собственным брендом. Так, в январе 2016 года у сотовой сети появился собственный музыкальный стриминг. Технологическую платформу МТС лицензировал у Яндекс.Музыки. Опыт был достаточно успешный, приблизительно через год выяснилось, что оператор подключает платящих слушателей в 4 раза быстрее чем сама «Музыка».

Конкуренты МТС из «Билайна» летом 2017 года запустили мессенджер-агрегатор VEON. По задумке владельцев, концепция этого универсального приложения предполагает, что через VEON можно будет делать «всё». Общаться, покупать товары, слушать музыку, но вызова такси у «Билайна» в VEON пока нет.