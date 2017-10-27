Акционер Nemo TV из «Панамских документов» больше не хочет работать замминистром внутренних дел РФ


Замминистра внутренних дел РФ Александр Махонов подал рапорт об отставке «по собственному желанию», сообщила «Медуза». Ранее «Коммерсант» сообщал, что подчиненный Махонова — главный конструктор информационной системы деятельности МВД России Андрей Нечаев был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий.

Начиная с 3 апреля 2016 года немецкая Suddeutsche Zeitung и СМИ из других стран мира опубликовали десятки материалов по материалам из базы панамской юридической компании Mossack Fonseca, регистратора офшоров и трастов. Российским участником подготовки публикаций выступила «Новая газета». Издание сообщило, что Александр Махонов в 2012 году стал акционером офшорной компании Nortwest Management Inc, материнской для Nemo TV. Журналисты не смогли найти документов о смене собственников с момента регистрации Nortwest Management. Как чиновнику Махонову запрещено заниматься бизнесом, при этом в одном из документов, предположительно созданном 13 августа 2013 года, Александр Махонов указан совладельцем 50% акций офшорной компании — вместе с тем с ноября 2012 года он уже служил в МВД. Ранее Махонов возглавлял госкомпанию «Электронная Москва».

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