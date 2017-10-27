В пятницу акции Microsoft в ходе предварительных торгов подскочили на 4,6% до рекордной отметки в $82,34 за акцию, пишут «Ведомости». С начала года капитализация компании выросла на 27% до $606,66 млрд. По капитализации Microsoft занял третье место среди компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor’s 500. На первом месте оказался Apple ($800 млрд), а на втором — Alphabet (около $690 млрд). Прибыль Microsoft в июле-сентябре составила $6,58 млрд против $5,67 млрд за такой же период в прошлом году, выручка увеличилась на 12% до $24,54 млрд.