8 лет назад, 26 октября, официально запустилось Яндекс.Такси: roem.ru/12−10−2011/122460/yandeks-budet-vyzyvat-taksi/

Интерфейс был ужасен, уведомление «Карета подана!» граничило по своему идиотизму с обращением «сударь» в Теремке и выглядело как последние дни нормального Яндекса. Но для тех кто забыл (или не знает — человек в возрасте 24−25 лет про «тогда» очень сильно не в курсе), про тогдашнюю ситуацию с рынком такси, напомню:

1. Минималка была рублей 450−500, 300−350 было в жёстком экономе (компания называлась «Такси SMS»).

2. Вызывать надо было за полчаса, вечером пятницы легко можно было услышать «время подачи от двух часов, ждать будете?». Время подачи 15−20 минут было показателем, которым гордились и про него говорили «быстрая подача, вам не придётся ждать!». (Сейчас, правда, в пиковое время потенциальный пассажир говорит «да вы охрененил» по поводу цены, но с учётом того что с общественным транспортом стало существенно лучше, это не столь критично)

3. Соответственно, те кто не хотел ждать выходили на улицу и ехали на шахид-авто с «дорогупокажешь» водителем. Рынок на 90% состоял из бомбил.

4. Сама идея вызывать такси приложением была настолько прорывной, что количество заказов на всю Москву завершавшихся таким способом исчислялось максимум сотнями.

5. Оплата только кэшом. Хочешь заплатить картой — заранее договорись, но и это тебе не гарантирует того, что ты сможешь оплатить картой — у водятла найдётся множество причин. От «терминал сломался», «связи нет» до «а мне заправиться надо».

6. Не было фиксированной стоимости поездки (точнее, она была только у бомбил). Яндекс в установлении «фикса» был отстающим по сравнению с Rutaxi, но тем не менее, в итоге и он смог его реализовать.

7. Тарифы на поездки в аэропорт были оторваны от реальности абсолютно: для понимания, у «Нового жёлтого такси» они сейчас такие же как в 2011-м году и даже дешевле (вебархив помнит их предложение «полтораха в любой аэропорт из любого района», ага). С учётом уровня инфляции с 2011-го (66%) поездки в аэропорт подешевели в полтора раза.

8. Страховок для пассажира не было. Не сказать, что агрегаторы совсем уж добровольно к ним пришли (несколько Гращенковых, превращающихся в хейтеров на всю жизнь могут обеспечивать приличный отрицательный эффект для компаний, так что пришлось), но.

9. Поставить одну аппку и пользоваться ей везде в России, избегая поиска контактов местных служб такси — было практически невозможно (хотя Рутакси достаточно быстро к этому приблизилось, да и Максим не сильно отставал). А сейчас ещё и за рубежом, кстати. Найти нормального таксиста в каком-нибудь Сочи был ещё тот квест

В общем, за какие-то 8 лет несколько компаний (Яндекс, Рутакси, Максим, Убер, Гетт) изменили рынок настолько радикально, что я даже не очень хорошо понимаю, куда его можно улучшить. Сам Я.Такси отбил угрозу со стороны Uber, раскатился практически на всю Россию, поглощает «Везёт», построил мегамашинку, которая кормит несколько миллионов людей и обслуживает, полагаю, десятки.

Респект прошедшим этот путь. Это было очень интересно.