Прямые трансляции с возможностью делать заказы рекламируемых товаров становятся всё более востребованным екоммерс-инструментом (aka «зумеры изобрели магазин на диване»). Сейчас их внедряет у себя YouTube. А Китай готовится к одной из крупнейших распродаж в году. Она состоится 11 ноября (11.11 — день холостяка, день одиночек).

Уже сейчас в рамках подготовки к распродаже блогеры посредством инструментария Alibaba Group устраивают прямые трансляции с продажами- «марафоны скидок». Ли Цзяци, он же Остин, он же «Король помады», демонстрирующий на себе декоративную косметику, сгенерировал за 12 часов стрима продажи на 12 млрд юаней по данным Bloomberg и на 10,7 млрд юаней по данным China Economic Daily, сославшейся на аналитическое агентства Hongren Dianji. Агентство, предположительно, учло потенциальные отмены и неоплаты спонтанных покупок.

12 млрд юаней — это почти $2 млрд. Рекордсменка прошлогодней акции собрала примерно в 10 раз меньше, 1,2 млрд юаней.

Остин рассказал «Блумбергу», что обычно его трансляции смотрят около 20 млн человек, но «марафон» (почему они их так всё время называют, это же спринт!) привлек около 250 млн.

Сам «День холостяка» в прошлом году за 1−3 ноября и 11 ноября помог пользователям площадок Alibaba Group продать товаров на $74,1 млрд. AliExpress Россия в прошлом году на распродаже для одиночек продала товаров на 19,3 млрд рублей, что соответствует по курсу на ноябрь 2020 года почти $240 млн.

«Комиссия стримера составляет порядка 20% от суммы проданных товаров», знают в «Российской Газете».