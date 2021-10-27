Братья Либерманы и Николай Давыдов дали денег на развитие маркетплейса nocode «разработчиков»
- Welovenocode создан разработчиками для nocode «разработчиков», сейчас их 4 тысячи
- Никита Шевченко, фаундер, родом с Сахалина, прошёл сберовскую программу акселерации
- Основным инвестором стал эдвайзер Тигран Назаретян
Объём инвестиций в случае выполнения условий их привлечения соствит, со слов Никиты Шевченко, $1mln
Добавить 2 комментария
Тут подсказывают, что поиск nocode разработчиков для госнужд должен называться govnocode.
Ну или welovegovnocode, как угодно.
Nocode это хорошо, но думать всё равно надо:
https://jukkaniiranen.com/2021/08/did-power-apps-really-leak-your-customer-data/