Либерманы и Давыдов дали денег, чтоб нокодеры задавили разработчиков массой


Братья Либерманы и Николай Давыдов дали денег на развитие маркетплейса nocode «разработчиков»

  • Welovenocode создан разработчиками для nocode «разработчиков», сейчас их 4 тысячи
  • Никита Шевченко, фаундер, родом с Сахалина, прошёл сберовскую программу акселерации
  • Основным инвестором стал эдвайзер Тигран Назаретян

Объём инвестиций в случае выполнения условий их привлечения соствит, со слов Никиты Шевченко, $1mln

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