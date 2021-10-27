Братья Либерманы и Николай Давыдов дали денег на развитие маркетплейса nocode «разработчиков»

Welovenocode создан разработчиками для nocode « разработчиков», сейчас их 4 тысячи

разработчиков», сейчас их 4 тысячи Никита Шевченко , фаундер , родом с Сахалина , прошёл сберовскую программу акселерации

фаундер родом с Сахалина прошёл сберовскую программу акселерации Основным инвестором стал эдвайзер Тигран Назаретян

Объём инвестиций в случае выполнения условий их привлечения соствит, со слов Никиты Шевченко, $1mln