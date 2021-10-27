Московская область (как и Москва ранее) объявила о сборе заявок на компенсацию комиссий маркетплейсов локальному бизнесу.

Компенсировать можно до 500 000 рублей

Общий объём субсидий — 45,1 млн рублей

Компенсируются расходы на присутствие OZON , Wildberries , AliExpress Россия , Яндекс.Еда , Авито , ЛеснойРесурс.рф , Ярмарка мастеров , Яндекс.Маркет , Детский мир , СберМегаМаркет

Компенсируется (как и в Москве) до половины всех расходов на комиссии маркетплейсов (но в Москве сумма компенсации выше — до 700 тысяч рублей).