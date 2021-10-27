Москва и Московская область выдадут бизнесу деньги для передачи их в Яндекс.Маркет, Озон, Avito, Wildberries и другим маркетплейсам


Московская область (как и Москва ранее) объявила о сборе заявок на компенсацию комиссий маркетплейсов локальному бизнесу.

  • Компенсировать можно до 500 000 рублей
  • Общий объём субсидий — 45,1 млн рублей
  • Компенсируются расходы на присутствие OZON, Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Еда, Авито, ЛеснойРесурс.рф, Ярмарка мастеров, Яндекс.Маркет, Детский мир, СберМегаМаркет

Компенсируется (как и в Москве) до половины всех расходов на комиссии маркетплейсов (но в Москве сумма компенсации выше — до 700 тысяч рублей).

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