Московская область (как и Москва ранее) объявила о сборе заявок на компенсацию комиссий маркетплейсов локальному бизнесу.
- Компенсировать можно до 500 000 рублей
- Общий объём субсидий — 45,1 млн рублей
- Компенсируются расходы на присутствие OZON, Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Еда, Авито, ЛеснойРесурс.рф, Ярмарка мастеров, Яндекс.Маркет, Детский мир, СберМегаМаркет
Компенсируется (как и в Москве) до половины всех расходов на комиссии маркетплейсов (но в Москве сумма компенсации выше — до 700 тысяч рублей).
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