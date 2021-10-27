«Районный суд Саратова заблокировал сразу три страницы с инструкциями по изготовлению топоров, в том числе каменных. В решении суда сказано, что на блокировке настоял прокурор Воскресенского района, действовавший в интересах неустановленных третьих лиц», передают CNews. В иске было пять страниц, но две из них сайты успели удалить.

Решение суда было принято ещё в июле, но страницы перестали быть доступны только недавно, в октябре.

Основание удаления — «размещена информация связанная с незаконным изготовлением оружия». При этом в русскоязычном интернете осталось доступно множество инструкций по изготовлению разнообразных топоров. Инструкции обычно не призывают пользователей использовать топоры незаконными способами и не рассказывают, как это делать, отмечают в CNews в рамках ненавязчивой рекламы видеохостинга RuTube.

Тогда же, в июле, Фрунзенский районный суд запретил страницы интернет-магазинов товаров для охоты, которые продавали манки на лис. Внимание прокуратуры привлекли сайты товаров для охоты forhunt.ru и diada-arms.ru. Воспроизводить писк мыши, по вердикту суда, можно только при охоте на лис с научно-исследовательскими целями, иначе это жестокое обращение с животными.

Суд требования удовлетворил, указав, что Правила охоты гласят: отлов и отстрел охотничьих животных осуществляется способами, не допускающими жестокого обращения с животными. При осуществлении охоты запрещается применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и иными животными, за исключением осуществления охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности. Законодательством установлен запрет на распространение и необходимость ограничения доступа к сведениям, побуждающим граждан к совершению незаконных действий, способствующих массовому истреблению биологических ресурсов.

На данный момент на обоих сайтах доступен широкий ассортимент манков. Манок на хищника «имитирует крик раненого зайца и других мелких животных», на утку — «имитирующий практически молодую кряковую утку» и «создающий имитацию осаживания», манок на лося изображает «крик телёнка о помощи». Мышиный писк тоже продолжает продаваться за 930 рублей.