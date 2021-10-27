Образовательный стартап Skillbox, контролируемый VK, вышел на бразильский рынок. 90% бразильской онлайн-школы Mentorama приобрели за неизвестную сумму. Cооснователь и бывший совладелец Skillbox Андрей Анищенко предположил, что это могли быть $10−20 млн. Опрошенные Forbes эксперты считают, что в Skillbox уже приглядываются к перспективе IPO. Основатель Mentorama — выходец из России Антон Виноградов, миноритарный акционер Skillbox
«Mentorama предлагает более 50 курсов в области дизайна, маркетинга, программирования и создания игр на португальском языке. На базе стартапа также работает центр карьеры, где студентам помогают с трудоустройством».
В 2023 году объем этого рынка превысит $3 млрд, считают в Skillbox.
Бразилия привлекает российский edtech менталитетом и ВВП, похожими на российские, недорогим маркетингом и невысоким порогом входа на рынок. Год назад Андрей Анищенко запустил в Бразилии онлайн-школу EBAC Online, в которую вложил $1,5 млн Сергей Солонин. Вместе с ним фаундерами стали основатель Британской высшей школы дизайна Александр Аврамов и бывший гендиректор «Яндекс.Маркета» Павел Алёшин. Анищенко тогда приводил и другие обоснования привлекательности Бразилии как рынка для российских образовательных стартапов:
Наконец, третье направление — крупные государства, по большей части из списка Tier 2, где английский не является официальным языком: это Бразилия, Мексика, Польша, Турция. В этих странах конкуренция намного ниже, чем в популярных направлениях, но при этом они отличаются высоким (или хотя бы сопоставимым с Россией) ВВП. Кроме того, здесь менталитет во многом схож с европейским, а английский не является основным языком, что отсекает сильные американские проекты с почти бесконечными инвестициями.
Третье направление кажется мне самым перспективным: здесь без огромных усилий можно найти партнеров и сделать совместный проект — это отличная возможность стартовать за пределами России с небольшими вложениями. Более того, поскольку в России проекты на начальных стадиях весьма дорогие, то привлечь капитал вне страны намного проще. Иногда достаточно всего 5 тысяч долларов, чтобы сделать тестовый запуск — а в случае успеха инвесторы сами придут к вам. После запуска бразильской школы я был поражен, когда ко мне одновременно обратились пять фондов, которые хотели в нас вложиться — с российскими проектами такую ситуацию представить сложно. Кроме того, IT-компетенции на этих рынках развиты хуже, чем в России, поэтому сильная российская команда здесь будет иметь большое конкурентное преимущество перед местными игроками.
В целом ситуация в индустрии напоминает ту, что наблюдалась в России пять лет назад — с той разницей, что в Бразилии нет такого хайпа вокруг онлайн-школ, как это было у нас. Здесь нет большого количества марафонов, сотен школ, «золотоискателей» и практически отсутствуют нормальные LMS — но эта волна может вот-вот начаться. Бразилия сейчас находится в начале большого рывка по объему рынка EdTech, причем, судя по всему, развитие пойдет по российскому пути — с шоу-проектами, большими расходами на маркетинг и интеграциями в индустрию. Думаю, что в тот момент, когда компании начнут увеличивать расходы на маркетинг с 10−15% до 40% от выручки, в отрасли обозначатся 2−3 больших игрока, вокруг которых и будет консолидироваться рынок.
Сейчас в Бразилии отличные условия для запуска образовательных стартапов — не случайно мы видим интерес к ней таких игроков, как «Учи.ру» или GetCourse. Но и ее со временем ждет свой «красный океан» — это неизбежный этап для любой прорывной индустрии.
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