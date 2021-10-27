Образовательный стартап Skillbox, контролируемый VK, вышел на бразильский рынок. 90% бразильской онлайн-школы Mentorama приобрели за неизвестную сумму. Cооснователь и бывший совладелец Skillbox Андрей Анищенко предположил, что это могли быть $10−20 млн. Опрошенные Forbes эксперты считают, что в Skillbox уже приглядываются к перспективе IPO. Основатель Mentorama — выходец из России Антон Виноградов, миноритарный акционер Skillbox

«Mentorama предлагает более 50 курсов в области дизайна, маркетинга, программирования и создания игр на португальском языке. На базе стартапа также работает центр карьеры, где студентам помогают с трудоустройством».

В 2023 году объем этого рынка превысит $3 млрд, считают в Skillbox.

Бразилия привлекает российский edtech менталитетом и ВВП, похожими на российские, недорогим маркетингом и невысоким порогом входа на рынок. Год назад Андрей Анищенко запустил в Бразилии онлайн-школу EBAC Online, в которую вложил $1,5 млн Сергей Солонин. Вместе с ним фаундерами стали основатель Британской высшей школы дизайна Александр Аврамов и бывший гендиректор «Яндекс.Маркета» Павел Алёшин. Анищенко тогда приводил и другие обоснования привлекательности Бразилии как рынка для российских образовательных стартапов: