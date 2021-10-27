Валерий Игуменов, бывший главред журнала РБК и редактор «Медузы», вышел на работу редакционным директором в ИД «Комитет».

«Комитету» принадлежат издания DTF , Vc.ru и Tjournal.

Vc.ru и Tjournal. Основные акционеры компании — фаундеры « ВКонтакте» Лев Левиев , Вячеслав Мирилашвили и , с недавних пор , братья Бухманы ( Playrix)

ВКонтакте» Лев Левиев Вячеслав Мирилашвили и с недавних пор братья Бухманы Playrix) У изданий « Комитета» останутся у руля свои главреды , а Валерий будет им помогать стратегически.

Из «Медузы» Валерий Игуменов ушёл после объявления издания иностранным агентом.