Валерий Игуменов, бывший главред журнала РБК и редактор «Медузы», вышел на работу редакционным директором в ИД «Комитет».
- «Комитету» принадлежат издания DTF, Vc.ru и Tjournal.
- Основные акционеры компании — фаундеры «ВКонтакте» Лев Левиев, Вячеслав Мирилашвили и, с недавних пор, братья Бухманы (Playrix)
- У изданий «Комитета» останутся у руля свои главреды, а Валерий будет им помогать стратегически.
Из «Медузы» Валерий Игуменов ушёл после объявления издания иностранным агентом.
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