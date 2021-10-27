Валерий Игуменов, бывший главред журнала РБК, вышел реддиром в «Комитет»


Валерий Игуменов, бывший главред журнала РБК и редактор «Медузы», вышел на работу редакционным директором в ИД «Комитет».

  • «Комитету» принадлежат издания DTF, Vc.ru и Tjournal.
  • Основные акционеры компании — фаундеры «ВКонтакте» Лев Левиев, Вячеслав Мирилашвили и, с недавних пор, братья Бухманы (Playrix)
  • У изданий «Комитета» останутся у руля свои главреды, а Валерий будет им помогать стратегически.

Из «Медузы» Валерий Игуменов ушёл после объявления издания иностранным агентом.

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