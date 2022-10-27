Компанию Nginx, занимающуюся разработкой и коммерциализацией Nginx в России, пересобрали с новым форком Nginx (с названием Angie) и частью новых сотрудников:
В базе данных «СПАРК-Интерфакс» “Ъ” обнаружил, что 21 июля в Москве учреждено ООО «Веб-Сервер» с уставным капиталом 500 тыс. руб. и основным видом деятельности «разработка компьютерного программного обеспечения». Компания 10 октября подала заявку на регистрацию товарного знака Angie.
Среди совладельцев ООО «Веб-Сервер» — экс-руководитель команды разработчиков сервера Nginx Unit Валентин Бартенев, работавший в Nginx с 2011 по 2022 год. Другие совладельцы — Иван Полуянов, Олег Мамонтов, Руслан Ермилов (известен по работе над операционной системой FreeBSD) — также бывшие сотрудники Nginx Inc.
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Решение будет распространяться по открытой лицензии. Объем инвестиций в проект на первом этапе составил $1 млн. «Веб-Сервер» готов оказывать поддержку пользователям Nginx и интегрировать Angie в продукты партнеров, сказал “Ъ” гендиректор компании Заур Абасмирзоев
Уточнение: мы писали, что списке коммитов Angie заметно участие Максима Дунина: ключевого разработчика Nginx последних лет. На самом деле это добавление его кода из Nginx, он был написан ранее.
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вообще судя по истории — коммиты Дунина там это просто подмерживание кода оригинального nginx.
Спросим у него, момент интересныйи важный
Может мы ошиблись (
Странно, что код на гитхабе.
Залочат ведь
Ну, там есть копии, я слышал
Дунин остался в open source комьюнити вокруг Angie, но не работает в компании.