Автоконцерн Volkswagen намерен расширить сотрудничество с дочерней компанией Intel в сфере технологий беспилотного транспорта Mobileye. В конце октября VW объявил, что прекращает инвестиции в проект Argo AI, куда ранее компания совместно с Ford Motor вложила более $3 млрд. Летом 2022 года Argo AI объявила об увольнении 150 сотрудников в рамках «корректировки бизнес-планов». В конце октября было объявлено, что Argo AI будет закрыт. Такое решение было согласовано с основными инвесторами, которым и перейдут все наработки проекта, а также большая часть сотрудников. Ранее представители Ford заявили, что американский автогигант принял стратегически важное решение перенаправить свои ресурсы с разработки беспилотных автомобилей на создание передовых систем помощи водителю.

В результате Ford Motor списала в убыток $2,7 млрд, а Volkswagen по неофициальным данным намеревается списать около миллиарда евро. На прошлой неделе InteI анонсировал IPO Mobileye на Nasdaq, компания может быть оценена в $15,93 млрд. Топ-менеджмент компании ранее заявлял, что решения компании уже к 2030 году будут работать в более 270 миллионах автомобилей по всему миру.