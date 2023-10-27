40% в IT приходится на удаленную работу. Такие выводы содержатся в совместном исследовании hh.ru и компании «Технократия». Рост числа таких вакансий отмечается с 2021–2022 гг., когда их доля составляла 25%. Всего в сентябре 2023 г. компании разместили 76 000 вакансий в IT. Тенденцию подтвердили в SuperJob: число вакансий для IT-специалистов на удаленке выросло до 35% в октябре 2023 г. по сравнению с октябрем 2021 г., когда на них приходилось до 22% (данные по 2022 г. компания не приводит, поскольку рынок труда переживал трансформацию после объявления о мобилизации). Тренд отмечает и кадровое агентство GeekSource, специализирующееся на подборе IT-специалистов. Больше половины (54%) IT-специалистов называют отсутствие возможности работать полностью удаленно как причину для смены работы, отмечается в презентации GeekSource.

Но при этом более 2/3 компаний, предлагающих сотрудникам удаленную работу, «допускают только гибридный формат работы (часто после полного присутствия в офисе на период испытательного срока)». «Это ограничивает локацию поиска и сильно удлиняет сроки закрытия вакансий», – констатируют в агентстве. Рост числа вакансий, не предполагающих каждодневную работу в офисе, в «Технократии» связывают с необходимостью удовлетворить потребности сотрудников, «которые хотят большей гибкости в работе». Тренд связан с продолжающейся в 2023 г. релокацией высококвалифицированных IT-специалистов, так называемых мидлов (от 3 до 6 лет опыта работы) и сеньоров (от 6 лет работы), объясняет руководитель службы исследований HH.ru Мария Игнатова. Именно они являются самыми востребованными и дефицитными в IT, поэтому для их привлечения работодатели стали чаще указывать опцию удаленки в вакансиях, считает она. В РФ более 50% компаний дают возможность сотрудникам работать удаленно, подтвердила руководитель отдела связей с рынком школы IT-профессий Skillfactory Лада Симачева. Но в GeekSource добавляют, что только 16% IT-компаний и 13% компаний из других сегментов готовы привлекать специалистов, работающих из другой страны.