Сайт ФСБ сообщает:

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе сопровождения расследуемого Следственным департаментом МВД России уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата в особо крупном размере), установлена причастность бывшего генерального директора ООО «Пластик Лоджик» Галкина Бориса Юрьевича к хищению более 13 миллиардов рублей.

ООО «Пластик Лоджик» учреждено АО «РОСНАНО» в 2010 году в целях реализации инновационного проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». Несмотря на отсутствие у ООО «Пластик Лоджик» производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 гг. на счета организации предыдущим топ- менеджментом АО «РОСНАНО» переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета Российской Федерации.

В принципе, для создания инновационных устройств необязательно наличие производственных мощностей, но реальных продуктов по заявленным характеристикам «Пластик Лоджик» действительно не выдала — планшет после предъявления тестовой партии подорожал вдвое относительно обещанной цены. Сейчас гибких дисплеев формата, подходящего для электронных книг, компанией к продаже не предлагается вообще.

Как результат, сейчас и Анатолия Чубайса из «Роснано» предлагается попытаться экстрадировать в Россию, хотя раньше к его отъезду из страны относились достаточно нейтрально.

При этом в «Роснано» хватало и других странных проектов без заметного выхлопа на публику — например, инвестиции в разработку скутера Ujet, который стоил как чугунный мост и крайне редко встречается в натуре; в Ютубе сложно найти ролики с Ujet, полученными на открытом рынке.

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