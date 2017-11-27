Онлайн-игры и соцсети обяжут идентифицировать игроков и пользователей по номеру телефона и передавать сведения о регистрации в правоохранительные органы в ответ на запросы силовиков, следует из протокола заседания Совета безопасности России, которое состоялось 26 октября. Совбез поручил Минкомсвязи и ФСБ до 1 июня 2018 года разработать соответствующие меры регулирования, следует из протокола заседания. Копию документа получили журналисты РБК, 5 ноября бумага подписана президентом Путиным, подлинность документа изданию подтвердил один из федеральных чиновников. Требование об обязательной идентификации пользователей по номеру телефона с 1 января 2018 года уже начнёт работать в отношении других организаторов распространения информации (ОРИ) — мессенджеров.

В реестре ОРИ сейчас есть Telegram, ВКонтакте, «Одноклассники», Badoo, Mamba и другие. По оценке проекта StreamPub в 2016 году в России было 47 млн игроков в онлайн-игры. Эта аудитория сравнима или больше, чем у перечисленных выше соцсетей, сервисов знакомств, мессенджера. В феврале 2016 года глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказывал, что террористы общаются не только через мессенджеры, но и в игровых средах, в частности с PlayStation 4. Несколькими месяцами ранее подобную возможность допускал министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон. Автор статьи о терроризме и PS4 в Forbes Поль Тасси позднее уточнил, что Ямбон имел в виду теоретическую возможность такого общения, а не зафиксированный факт подготовки терракта через PS4. Однако распространение запрещённой информации в игровых средах фиксировалось и де-юре.

Около 3 лет назад Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис цифрового распространения компьютерных игр Steam. В его комьюнити действительно распространялась запрещённая в РФ информация о наркотиках.

Основатель компании-разработчика игр Nival Сергей Орловский заявил РБК, что, вероятно, большая часть иностранных разработчиков игр проигнорируют новые российские нормы: «У руководства нашей страны есть странная мысль, что для борьбы с терроризмом нужно контролировать любые каналы общения людей. Во всем мире выпускаются десятки тысяч игр в год, значительная часть из них содержит в себе чаты, в которых игроки могут общаться. Каким образом они собираются заставить всех разработчиков в мире исполнять требования российского законодательства, когда доля российского рынка от мирового составляет около 2%?», «Я думаю, лишь крупные производители игр из топ-10 подчинятся данному требованию».

«У популярных игр вроде World of Tanks аудитория большая, и в чатах там действительно могут обсуждать и политическую повестку», — сказал ещё один собеседник РБК с игрового рынка — в игровых чатах можно координировать митинги оппозиции.

В начале ноября глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что к нему обратились представители игровой индустрии с просьбой помочь отрегулировать их отрасль — кто это сделал и зачем неизвестно.

Руководитель игрового направления Mail.Ru Group Василий Магурян был менее эмоционален: «Сейчас подтвердить аккаунт в игре можно либо с помощью адреса электронной почты, либо через социальные сети. А они, в свою очередь, в большинстве случаев и так привязаны к номеру мобильного телефона. Новые способы верификации дают больше возможностей защитить аккаунт. То есть каждый может выбрать то, что удобно именно ему. Поэтому, оценивая целесообразность того или иного способа идентификации пользователей, нужно в первую очередь понимать, сделает ли он их игровой опыт лучше».