Google официально ответил Роскомнадзору, что слова его топ-менеджера неправильно поняли и компания и не собиралась искусственно занижать значимость новостей проправительственных российских СМИ RT и Sputnik в своем новостном агрегаторе. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, Google уведомила Роскомнадзор о том, что не изменяет алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин пообещал, что ведомство будет следить за деятельностью Google на случай, если компания решит все же изменить свою политику по отношению к российским СМИ.

Мы позитивно восприняли ответ компании Google на наше письмо. Было бы крайне печально получить подтверждение тому, что одна из самых информационно прозрачных и пропагандирующих открытость компаний в мире отказалась от своих принципов и, фактически, ввела цензуру. Мы рады узнать, что это не так. Для того, чтобы объяснения компании Google не вызвали сомнений в российском обществе, мы внедрим в ближайшее время мониторинг изменений тенденций выдачи новостей российских ресурсов, — передала пресс-служба слова Субботина.

21 ноября глава совета директоров материнского холдинга Google Alphabet Эрик Шмидит сказал изданию Motherboard, что Google намерен понизить рейтинг новостей Russia Today и Sputnik чтобы снизить влияние «российской пропаганды»

Google News в России не имеет статуса новостного агрегатора (к ним применяются почти такие же требования, как к зарегистрированным СМИ). По российским законам новостным агрегатором может считаться ресурс с аудиторией больше миллиона человек.