Генеральный директор компании «Новые облачные технологии» (разработчик офисного пакета «МойОфис») Дмитрий Комиссаров предложил администрации президента и правительству установить контроль за обоснованиями закупок иностранного ПО, пишет «Коммерсантъ». С 2016 года госструктуры и компании с госучастием должны приобретать софт, включенный в реестр отечественного ПО, а если хотят купить иностранный софт, то должны это обосновать. Комиссаров отмечает, что сейчас можно указать конкретного производителя и в обосновании написать «что угодно». Директор Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух рассказал, что они предлагали, чтобы Минкомсвязь осуществляла над этим контроль. Также Центр компетенций обращался к регуляторам и «Транснефти» по поводу отмены закупки лицензий Microsoft.
С 2016 года иностранное ПО можно приобретать, только если нет российского аналога. В конце 2017 года правительство отменило запрет на закупки госорганами ПО из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По плану Минкомсвязи доля иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, закупаемого госорганами, к 2024 году должна снизиться до 50%, а программного обеспечения — до 10%.
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Что творит режим.
Ещё бы начать склонять их и к закупкам железа. Если бюджетные деньги не утекают за бугор, а продолжают крутиться в стране, то не пофигу ли, если оно стоит дороже?
Подняли бы тиражи пека на Эльбрусе — эти самые пека быстрее начали бы превращаться в более распространённые и доступные устройства.
Давно бы уже можно было сделать на нём какой-нибудь NAS/роутер/домашний сервер, уж трафик гонять и файло раздавать мощностей хватит, и все нужные линуксовые пакеты, поди, давно уже портированы.
А вроде есть это всё. Я видел своими глазами, у нас Эльбрусы в офисе стоят.
Их, правда, используют разработчики — переносят свою нейронную библиотеку Puzzle.Lib.
>Если бюджетные деньги не утекают за бугор, а продолжают крутиться в стране, то не пофигу ли, если оно стоит дороже?
Не пофиг, есть такое понятие, как макроэкономика, т.е. сколько производит продукта вся экономическая система.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Компьютеры это средства производства, которые своим функционированием обеспечивают большую экономическую ценность, чем непосредственно производство компьютеров.
Да и покупка эльбрусов не оставляет деньги в стране, их же Тайвань производит.
Проблема в том, что та же MS может (если захочет) тупо дать пользоваться всем госструктурам своими продуктами бесплатно. По сути это и сейчас происходит за счет отсутствия борьбы с пираткой в госах и путем раздачи бессрочных пробных версий. Но если захотят, то могут и впрямую за 1 доллар продать.
А госы, в свою очередь, попали — с одной стороны, их жмут за покупку западного софта, а с другой — и за покупку более дорогого или банально неработающего отечественного тоже никто не похвалит. Пока что они в основном просто перестали покупать софт вообще и живут на «старых запасах».
Представляется, что без разработки нормальных отечественных стандартов (протоколы, шрифты, форматы, …) и последовательного их внедрения (на отечественном софте) эта глыба так никуда и не сдвинется. Все будут бегать и пытаться заткнуть отдельные «дырки», а дырки будут появляться снова и снова.
«Да и покупка эльбрусов не оставляет деньги в стране, их же Тайвань производит."
— вы полагаете, что в стоимости процессора отражается только их непосредственное физическое изготовление? Siloviks?
>Siloviks?
Л — логика, объем производства маленький, значит нашему заказчику он обходится дороже, чем условному интелу, рынок есть рынок, в разы дороже интела он стоить не может, значит маржа нашего заказчика минимальна — большая часть денег останется у Тайваня.
Странный проект, для оборонки заказывать проц у Тайваня не безопасно, коммерческая перспектива туманна.
Намерение движения в сторону импортозамещение верное, реализация слабая, лишь бы начальник отстал.
Нужно свои заводы строить, поный цикл, но пока нет понимания того, что IT важнее С/Х, значит не будет серьезных вложений, чтобы серьезно, как следует, а не пяткой в ухе поковыряться.
>>> Нужно свои заводы строить, поный цикл,
Ф.М. Достоедский. книга называется «И диод!». М, 1976
и т. д.
там популярно про технологии электронных всяких компонентов
М-да, айтишнички подобрались.
А в себестоимости вашего канпутора тоже 90% - стоимость производства процессора, и та вся досталась Тайваню?
Какой тогда экономический смысл кушать кактус с этим байкалом?
Если все равно, все будет импортное в конечном ПК, сам Байкал даже не в КНР делается, а в стране шестерке сша, завтра новые санкции и все, скажут извините, байкалы вам не отгрузим.
Смысл в байкалах только один, использовать их на предприятиях с режимом секретности, так как есть уверенность, что там нет цру-шных закладок, больше смысла нет, чтобы бюджетные деньги на них распылять, устанавливая гос. клеркам миллионными тиражами.
>там популярно про технологии электронных всяких компонентов
и т. д.
Я в отличии от тебя, занимался реальным радиоэлектронным производством.
Построить полноценную отрасль более чем возможно, другое дело, что новую гражданскую войну придется развязать, чтобы скинуть новый пласт паразитов, размер убытка от которых уже к дворянству приближается.
Строить радиоэлектронную отрасль придется все равно или потеря суверенитета, вместе с возможностью по рыночным ценам углеводороды продавать.
>>> Я в отличии от тебя, занимался реальным радиоэлектронным производством.
дадада. расскажи мне про радиоэлектронные производства.
>>> Строить радиоэлектронную отрасль придется все равно или потеря суверенитета
да нет никакого суверенитета давно. Брилев телевещает и состоит в президиуме совета по внешней политике
и т. д. Куда дальше то? Он не просто по рождению британскоподданный (как был например проф. Капица и его брат. И мел британский паспорт хотя и вел очевидное невероятное), а сознательно сменивший подданство в начале 2000-х.
Это ничего общего с никакими патриотизмами не имеет. И там таких — кучи. Гражданство израиля даже какбы уже и не считается.
А поскольку об этом знают и окружающие и безопасники и сотрудники — это все как ржа разлагает все вокруг и делает всю эту идиотскую констрюкцию посмешищем.
Суверенитет — это такойже примерно как в Африке суверенитет. Он какбы и есть (просто в эту Африку никто и не ездиит особо) но этоже всем понятно, что смешно.
Никакой радиоэлектроной отрасли не будет, просто это уже невозможно, поздно да и незачем. Зачем в Африке или Ю.Америке радиоэлектронные отрасли? Их дело выкапывать ископаемые, плясать и чтото там выращивать. А суверенитет — это когда дают возм. приехать со всеми понтми кортежами флажками и крякалками на какойнть саммит. «На полях, на ногах» поздороваться возле туалета с кемнить у кого есть свои промышленности.
> Их дело выкапывать ископаемые, плясать и чтото там выращивать.
Это не показатель отсутствия суверенитета, сша своего сырья продают чуть чуть меньше чем мы, а хотят больше, выращивают «чтото там» много больше чем мы.
>поздороваться возле туалета с кемнить у кого есть свои промышленности.
Это показатель, особенно сейчас, когда производства начинают домой возвращаться, хоть как-то компенсируя потерю рабочих мест от автоматизации, сша и ЕС спокойно это сделают, насчет нас не уверен, но шанс есть.
А Китаю вернуть производства не получится))).
Он станет жертвой новой технологической революцией, в своей агонии, вероятно, прыгнет на нас.