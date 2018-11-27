Генеральный директор компании «Новые облачные технологии» (разработчик офисного пакета «МойОфис») Дмитрий Комиссаров предложил администрации президента и правительству установить контроль за обоснованиями закупок иностранного ПО, пишет «Коммерсантъ». С 2016 года госструктуры и компании с госучастием должны приобретать софт, включенный в реестр отечественного ПО, а если хотят купить иностранный софт, то должны это обосновать. Комиссаров отмечает, что сейчас можно указать конкретного производителя и в обосновании написать «что угодно». Директор Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух рассказал, что они предлагали, чтобы Минкомсвязь осуществляла над этим контроль. Также Центр компетенций обращался к регуляторам и «Транснефти» по поводу отмены закупки лицензий Microsoft.

С 2016 года иностранное ПО можно приобретать, только если нет российского аналога. В конце 2017 года правительство отменило запрет на закупки госорганами ПО из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По плану Минкомсвязи доля иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, закупаемого госорганами, к 2024 году должна снизиться до 50%, а программного обеспечения — до 10%.