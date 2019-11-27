«Ведомости», Росбалт и другие СМИ, сообщили об иске, которое крупнейшее издательство России «Эксмо» подало против ООО «Мэйл.ру», владельца «Одноклассников» и «Моего мира». Объём денежных требований истца — 6000 рублей. И требование прекратить распространение одной книжки издательства в упомянутых выше соцсетях. По состоянию на полночь 27 ноября книги в сетях нет.

Эксмо и «Мэйл» не только судятся и попадают в новости, но и косвенно сотрудничают — через сублицензиата Biblio, в принадлежащей всё тому же «Мейлу» соцсети ВКонтакте, легально продаются аудиокниги издательства.

Как аккуратно указывают издания: «нелегальная фонограмма [той самой одной единственной книги] размещалась на сайтах принадлежащих Mail.ru Group соцсетей», что соответствует положению дел. Книгу из иска невозможно найти поиском. С кратким содержанием произведения можно ознакомиться в первом абзаце новостной заметки «Ведомостей» и в последнем абзаце на «Росбалте».