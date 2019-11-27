Эксмо за 6000 ₽ протащило в «Веды», «Росбалт» и т. д. свою книжку


«Ведомости», Росбалт и другие СМИ, сообщили об иске, которое крупнейшее издательство России «Эксмо» подало против ООО «Мэйл.ру», владельца «Одноклассников» и «Моего мира». Объём денежных требований истца — 6000 рублей. И требование прекратить распространение одной книжки издательства в упомянутых выше соцсетях. По состоянию на полночь 27 ноября книги в сетях нет.

Эксмо и «Мэйл» не только судятся и попадают в новости, но и косвенно сотрудничают — через сублицензиата Biblio, в принадлежащей всё тому же «Мейлу» соцсети ВКонтакте, легально продаются аудиокниги издательства.

книжка продажа в ВК

Как аккуратно указывают издания: «нелегальная фонограмма [той самой одной единственной книги] размещалась на сайтах принадлежащих Mail.ru Group соцсетей», что соответствует положению дел. Книгу из иска невозможно найти поиском. С кратким содержанием произведения можно ознакомиться в первом абзаце новостной заметки «Ведомостей» и в последнем абзаце на «Росбалте».

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Добавить 2 комментария

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    Иван Ильин > Михаил Григорьев контекст

    Система так не работает.

    Сколько из последних 7625 записей о поданных исках (первичных, о предварительном) и о дальнейших делах, если они возникали, попало в СМИ? Правильно. «Не все».

    Попали только те дела, что Эксмо (условно; кто-то крупный) вёл против кого-то крупного. Причём легальный статус ответчика не имеет значения. Когда Эксмо мочило Ру-трекер — это повод. Когда Эксмо играет полудоговорняк с Мылом — это повод. Поводы выглядят в заголовках так:

    • «Эксмо» заблокировало Imhonet.ru через суд
    • Эксмо подало в суд на ВКонтакте
    • Высший арбитраж отказал «Эксмо» и разрешил «Яндексу» индексировать писателя Серову
    • Одноклассники не выиграли в суде у «Эксмо»
    • «Эксмо» потребовало не связывать с именем Донцовой блокировку RuTracker
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