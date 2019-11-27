«Ведомости», Росбалт и другие СМИ, сообщили об иске, которое крупнейшее издательство России «Эксмо» подало против ООО «Мэйл.ру», владельца «Одноклассников» и «Моего мира». Объём денежных требований истца — 6000 рублей. И требование прекратить распространение одной книжки издательства в упомянутых выше соцсетях. По состоянию на полночь 27 ноября книги в сетях нет.
Эксмо и «Мэйл» не только судятся и попадают в новости, но и косвенно сотрудничают — через сублицензиата Biblio, в принадлежащей всё тому же «Мейлу» соцсети ВКонтакте, легально продаются аудиокниги издательства.
Как аккуратно указывают издания: «нелегальная фонограмма [той самой одной единственной книги] размещалась на сайтах принадлежащих Mail.ru Group соцсетей», что соответствует положению дел. Книгу из иска невозможно найти поиском. С кратким содержанием произведения можно ознакомиться в первом абзаце новостной заметки «Ведомостей» и в последнем абзаце на «Росбалте».
Добавить 2 комментария
1. Создаешь левый ак на VK через VPN.
2. Заливаешь на сервер свою книгу.
3. Подаешь иск в суд на VK.
4. …
5. PROFIT!
Система так не работает.
Сколько из последних 7625 записей о поданных исках (первичных, о предварительном) и о дальнейших делах, если они возникали, попало в СМИ? Правильно. «Не все».
Попали только те дела, что Эксмо (условно; кто-то крупный) вёл против кого-то крупного. Причём легальный статус ответчика не имеет значения. Когда Эксмо мочило Ру-трекер — это повод. Когда Эксмо играет полудоговорняк с Мылом — это повод. Поводы выглядят в заголовках так: