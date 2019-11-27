Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в 2020 году проверит несколько известных IT-компаний на корректность обработки ими пользовательских персональных данных. Среди тех, кому предстоит пройти такую проверку [Roem.ru публиковал рассказ о том, как она проходит на примере проверки в SuperJob], среди прочих, оказались:
- BelkaCar
- DOC+
- Mail.ru
- MoneyMan
- Tele2
- YouDrive
- Алибаба.ком (РУ)
- Вэббанкир
- Делимобиль
- МаксимаТелеком
- Департамент информационных технологий города Москвы
- и «IT-компания» пирамидального характера с «интересными отзывами» WantResult.
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