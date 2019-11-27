РКН проверит, как обрабатывают ПД в Alibaba, Mail, MoneyMan, каршерингах, Tele2, МаксимаТелекоме, а не в Twitter или FB


Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в 2020 году проверит несколько известных IT-компаний на корректность обработки ими пользовательских персональных данных. Среди тех, кому предстоит пройти такую проверку [Roem.ru публиковал рассказ о том, как она проходит на примере проверки в SuperJob], среди прочих, оказались:

  • BelkaCar
  • DOC+
  • Mail.ru
  • MoneyMan
  • Tele2
  • YouDrive
  • Алибаба.ком (РУ)
  • Вэббанкир
  • Делимобиль
  • МаксимаТелеком
  • Департамент информационных технологий города Москвы
  • и «IT-компания» пирамидального характера с «интересными отзывами» WantResult.

Роскомнадзорро Александр Жаров

P. S. В план проверок не попали Twitter и Facebook. Вопреки многочисленным беседам с Роскомнадзором, эти популярные у россиян сервисы, принципиально не хранят персональные данные россиян в России.

Как проходит проверка персональных данных — глазами Superjob и Роскомнадзора → Roem.ru

Вопреки опасениям некоторых участников рынка, пока проверки не выявили серьезных нарушений, но уже сейчас стали очевидны некоторые спорные моменты — например невозможность обрабатывать данные пользователей сайта системой Google Analytics и ей подобными

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