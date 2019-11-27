Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в 2020 году проверит несколько известных IT-компаний на корректность обработки ими пользовательских персональных данных. Среди тех, кому предстоит пройти такую проверку [Roem.ru публиковал рассказ о том, как она проходит на примере проверки в SuperJob], среди прочих, оказались:

BelkaCar

DOC+

Mail.ru

MoneyMan

Tele2

YouDrive

Алибаба.ком ( РУ)

РУ) Вэббанкир

Делимобиль

МаксимаТелеком

Департамент информационных технологий города Москвы

и «IT-компания» пирамидального характера с «интересными отзывами» WantResult.