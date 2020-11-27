МТС выиграл на отключении мошеннических подписок


«Ведомости» сравнивают выручку мобильных операторов и её динамику в третьем квартале 2020-го года по отношению к аналогичному показателю прошлого года:

МТС выручку нарастил на 4,4% до 127,4 млрд рублей
Билайн упал на 6,8% до 69,4 млрд рублей
Мегафон тоже упал на 3,9% до 86,5 млрд рублей

Аналитики считают, что основным фактором падения выручки «Билайна» и «Мегафона» стало снижение количества роуминговых поездок россиян, которые сильно влияют на выручку. Однако у МТС доходы от роуминга заложены в бизнес-модель ровно по такой же схеме как и у остальных операторов: выезжающий за рубеж абонент расстаётся ежедневно с суммой в несколько сотен рублей за тариф «как дома», поэтому потери МТС не должны радикально отличаться от потерь «Мегафона» и «Билайна»

Возможно, причиной такой разницы является то, что МТС очень сильно придавил работу мошеннических схем с подписками в своей сети с конца 2018-го года.

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Добавить 3 комментария

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    Эти ребята из МТС сами, как мошенники. Чего стоят их подключения интернета на простые кнопочные звонилки бабушкам, которые в принципе не смогли бы им воспользоваться, даже если бы и умели, а смс с предупреждением о том, что вам подключен какой-то пакет с абонплатой (без вашей заявки) очень часто упускается из вида, но по закону всё ровно. И подобных жалоб в сети полно. Но главное, чтобы хорошие дивиденды инвесторам капали.

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    Alex Laryanovskiy Skyeng

    Юр, есть подозрение, что регионы, откуда люди ездят в роуминг чаще, не обязаны иметь те же доли распределения опсосов, что и в среднем по стране.

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