«Ведомости» сравнивают выручку мобильных операторов и её динамику в третьем квартале 2020-го года по отношению к аналогичному показателю прошлого года:

МТС выручку нарастил на 4,4% до 127,4 млрд рублей

Билайн упал на 6,8% до 69,4 млрд рублей

Мегафон тоже упал на 3,9% до 86,5 млрд рублей

Аналитики считают, что основным фактором падения выручки «Билайна» и «Мегафона» стало снижение количества роуминговых поездок россиян, которые сильно влияют на выручку. Однако у МТС доходы от роуминга заложены в бизнес-модель ровно по такой же схеме как и у остальных операторов: выезжающий за рубеж абонент расстаётся ежедневно с суммой в несколько сотен рублей за тариф «как дома», поэтому потери МТС не должны радикально отличаться от потерь «Мегафона» и «Билайна»

Возможно, причиной такой разницы является то, что МТС очень сильно придавил работу мошеннических схем с подписками в своей сети с конца 2018-го года.