«Ведомости» сравнивают выручку мобильных операторов и её динамику в третьем квартале 2020-го года по отношению к аналогичному показателю прошлого года:
МТС выручку нарастил на 4,4% до 127,4 млрд рублей
Билайн упал на 6,8% до 69,4 млрд рублей
Мегафон тоже упал на 3,9% до 86,5 млрд рублей
Аналитики считают, что основным фактором падения выручки «Билайна» и «Мегафона» стало снижение количества роуминговых поездок россиян, которые сильно влияют на выручку. Однако у МТС доходы от роуминга заложены в бизнес-модель ровно по такой же схеме как и у остальных операторов: выезжающий за рубеж абонент расстаётся ежедневно с суммой в несколько сотен рублей за тариф «как дома», поэтому потери МТС не должны радикально отличаться от потерь «Мегафона» и «Билайна»
Возможно, причиной такой разницы является то, что МТС очень сильно придавил работу мошеннических схем с подписками в своей сети с конца 2018-го года.
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Эти ребята из МТС сами, как мошенники. Чего стоят их подключения интернета на простые кнопочные звонилки бабушкам, которые в принципе не смогли бы им воспользоваться, даже если бы и умели, а смс с предупреждением о том, что вам подключен какой-то пакет с абонплатой (без вашей заявки) очень часто упускается из вида, но по закону всё ровно. И подобных жалоб в сети полно. Но главное, чтобы хорошие дивиденды инвесторам капали.
Походу, этой фигни или
а) сильно меньше
б) или она сильно меньше бесит абонентов
Юр, есть подозрение, что регионы, откуда люди ездят в роуминг чаще, не обязаны иметь те же доли распределения опсосов, что и в среднем по стране.