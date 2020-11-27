Инвестор «Дождя» будет руководить The Village, Wonderzine и Spletnik, а «Ведомости» запустили «Спорт», чтобы заработать на букмекерах


Александр Винокуров стал гендиректором ООО «Креатив медиа». Компании принадлежит медиахолдинг Redefine, управляющий изданиями The Village, Wonderzine и Spletnik. Рассказывая об этом, он подчеркнул, что становится наёмным менеджером, а не инвестором или совладельцем. Винокуров является ключевым инвестором телеканала «Дождь», которым руководит его жена Наталья Синдеева, и владельцем издания Republic, оба СМИ используют платную подписку.

Не исключено и введение пэйволла на The Village, Wonderzine и Spletnik: отвечая на соответствующий вопрос, Винокуров сказал «похоже, что и рекламная модель вполне может работать», но решение о модели монетизации будет за главредами: «если захотят, то можно использовать любую из двух моделей, а можно и сразу две».

В Redefine входят два агентства, креативное и маркетинговое. Учредителем ООО «Креатив медиа» является Полина Юмашева, бывшая жена Дерипаски и дочь зятя Ельцина. Выручка компании составила в 2019 году 202 млн руб., чистый убыток — 44 млн руб.

А 27 ноября издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин рассказал о появлении отдельного издания про спорт в электронной и печатной (приложение к основной газете) версиях. Первый выпуск «Ведомости Спорт» уже доступен на сайте и посвящён тому, как много делают для российского спорта букмекеры и как они пострадают в случае принятия закона о создании единого регулятора и увеличении взимаемых с них отчислений.

Нелюбин сам отметил, что издание зарегистрировано как отдельное СМИ именно для того, чтобы привлечь букмекеров в рекламодатели. Компания Winline уже заинтересовалась предложением.

Согласно ст. 27 закона «О рекламе», рекламу букмекерских компаний можно размещать в печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.

Новый проект «Ведомостей» отличается от большинства СМИ о спорте тем, что в центре внимания издания бизнес-составляющая спорта.

Главным редактором издания назначен Владимир Гендлин, который с 1993 по 2016 гг. работал в издательском доме «Коммерсантъ», а в 2016—2017 гг. был автором журнала РБК. Кроме того, с 2006 года он комментирует боксерские поединки на телеканалах.

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    Ярослав Кочергин Финтех

    Журналисты продолжают плодить журналистов. Рекламная модель вместе с paywall плохо работает. ИД могут зарабатывать на подписке, бренде и мероприятиях, а одной рекламой ни одно СМИ в сети толком не окупалось.

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    Юрий Синодов > Ярослав Кочергин контекст

    Сириусли, никакое СМИ одной рекламой в сети толком никогда не окупалось?
    Ничего, что сейчас бумажная модель вообще схлопывается, а сайты живут? В том числе, куча сайтов и без какой-либо подписки.
    Ну, ладно Roem.ru, мы небогаты (хотя и живы)

    РБК, например?

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    Ярослав Кочергин > Юрий Синодов контекст

    Речь не про бумажную модель. Подписка может быть электронной. NY Times лучше всех это умеет делать, правда имея за плечами репутацию одного из старейших изданий. Пример успешных коммерческих СМИ — buzzfeed, который деградировал до уровня впаривания всякого г… и чей пример подхватили КП, АиФ.

    Имелось ввиду нишевое российское СМИ (узкая тематика, b2b и т. п.). Кому Вилладж нужен в Урюпинске? Вилладж дальше ТТК уже не актуален. Есть аналогичный журнал «Москвич» со снобизмом студента журфака (сейчас мы научим вас правильно жить и отдыхать, мы же просвещённые). В последнее время наплодили модные vtimes, holod, baza, proekt и т. д. Хостинг и домен стоят копейки, как и труд верстальщика на удалёнке. Тратить умеют все, а зарабатывать на чем — никто не думает. Журналист умеет писать только тексты. Это его хлеб. За ними приходят, но и без них проживут.

    РБК занимается копипастом и давно протух как медиа. Живут за счёт предыдущих заслуг («мы про бизнес», «только у нас платежеспособный средний класс», «даёшь спецпроекты!»). РБК ТВ вообще лучше не включать, ибо от их советов больше потеряешь, чем заработаешь (таких экспертов тащат в эфир, что мама не горюй — бабки и знакомства решают). По некоторым экспертам мог бы работать СК, но у него студенты в приоритете.

    Юрий, я сам знаю новостные федеральные и локальные сайты, которые живут без подписок, но за счет трех основных форматов:
    1) спонсор (гос-во, бизнес, муниципалитеты) или пожертвования
    2) реклама и PR (с разными оттенками)
    3) смешанная модель из перечисленных двух выше.

    Хорошо живут? Не сказал бы. Если честно — столько медиа никому не нужно. Будем снова оплакивать очередной w-o-s.ru Пока государство не уйдет из медиапространства в РФ, заниматься новостями невыгодно. Можно заниматься развлечениями или очень узкой доходной темой (крипта, безопасность — у нас любят).

    Рынок рано или поздно всех расставит по полкам в колумбарии. Настоящее уже давно за агрегаторами контента и умной сортировкой под запросы пользователя. Массовый потребитель вообще готов смотреть озвучку текста на YouTube и ему норм. У него нет дискомфорта по качеству и фантома инсайдера, кто первым слил компромат.

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    Юрий Синодов > Ярослав Кочергин контекст

    Ярослав, вы дали максимально широкую формулировку, которую не можете теперь защитить.

    Исходно вы сказали, цитирую: «одной рекламой ни одно СМИ в сети толком не окупалось»

    Сейчас, когда вам показали РБК, выясняется, что РБК вам не нравится. Лично вам, потому что они на копипейсте живут. Однако, извините, этого не было в условиях вашей формулировки, что СМИ должно вам нравиться и не заниматься копипейстом

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    Mitsusw > Юрий Синодов контекст

    РБК кажется плохим примером, если смотреть их финотчетность, не так ли? Давайте пример получше обсудим. Хотя бы роем, что уж там — интересно, маргинально… Тем более, что это может быть предметный разговор, про «сириусли» и «одной рекламой».

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    Ярослав Кочергин Финтех

    Юрий, вы конечно правы, РБК — может быть примером успешного бизнеса, но надо смотреть в разрезе всего, на чем зарабатывает АО. Мне когда-то они нравились больше, как и телеканал. Извините, не виноват, что уровень журналистики относительно их западных коллег (CNBC, Bloomberg TV и др.) заметно понизился. По существу вы подловили меня на «в сети», хотя предполагался по смыслу Рунет. Неверно сформулировал фразу. Знаете, стыдно за онлайн СМИ, когда городские порталы миллионников пошли за конкурсами к местной власти, а господин Шкулев под них ещё субсидии выбивает. Шкулев, который выкупил самые топовые региональные онлайн-медиа, которые были коммерческими с рождения. Как это прокомментируйте? Лишних денег не бывает?

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