Александр Винокуров стал гендиректором ООО «Креатив медиа». Компании принадлежит медиахолдинг Redefine, управляющий изданиями The Village, Wonderzine и Spletnik. Рассказывая об этом, он подчеркнул, что становится наёмным менеджером, а не инвестором или совладельцем. Винокуров является ключевым инвестором телеканала «Дождь», которым руководит его жена Наталья Синдеева, и владельцем издания Republic, оба СМИ используют платную подписку.
Не исключено и введение пэйволла на The Village, Wonderzine и Spletnik: отвечая на соответствующий вопрос, Винокуров сказал «похоже, что и рекламная модель вполне может работать», но решение о модели монетизации будет за главредами: «если захотят, то можно использовать любую из двух моделей, а можно и сразу две».
В Redefine входят два агентства, креативное и маркетинговое. Учредителем ООО «Креатив медиа» является Полина Юмашева, бывшая жена Дерипаски и дочь зятя Ельцина. Выручка компании составила в 2019 году 202 млн руб., чистый убыток — 44 млн руб.
А 27 ноября издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин рассказал о появлении отдельного издания про спорт в электронной и печатной (приложение к основной газете) версиях. Первый выпуск «Ведомости Спорт» уже доступен на сайте и посвящён тому, как много делают для российского спорта букмекеры и как они пострадают в случае принятия закона о создании единого регулятора и увеличении взимаемых с них отчислений.
Нелюбин сам отметил, что издание зарегистрировано как отдельное СМИ именно для того, чтобы привлечь букмекеров в рекламодатели. Компания Winline уже заинтересовалась предложением.
Согласно ст. 27 закона «О рекламе», рекламу букмекерских компаний можно размещать в печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.
Новый проект «Ведомостей» отличается от большинства СМИ о спорте тем, что в центре внимания издания бизнес-составляющая спорта.
Главным редактором издания назначен Владимир Гендлин, который с 1993 по 2016 гг. работал в издательском доме «Коммерсантъ», а в 2016—2017 гг. был автором журнала РБК. Кроме того, с 2006 года он комментирует боксерские поединки на телеканалах.
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Журналисты продолжают плодить журналистов. Рекламная модель вместе с paywall плохо работает. ИД могут зарабатывать на подписке, бренде и мероприятиях, а одной рекламой ни одно СМИ в сети толком не окупалось.
Сириусли, никакое СМИ одной рекламой в сети толком никогда не окупалось?
Ничего, что сейчас бумажная модель вообще схлопывается, а сайты живут? В том числе, куча сайтов и без какой-либо подписки.
Ну, ладно Roem.ru, мы небогаты (хотя и живы)
РБК, например?
Речь не про бумажную модель. Подписка может быть электронной. NY Times лучше всех это умеет делать, правда имея за плечами репутацию одного из старейших изданий. Пример успешных коммерческих СМИ — buzzfeed, который деградировал до уровня впаривания всякого г… и чей пример подхватили КП, АиФ.
Имелось ввиду нишевое российское СМИ (узкая тематика, b2b
и т. п.). Кому Вилладж нужен в Урюпинске? Вилладж дальше ТТК уже не актуален. Есть аналогичный журнал «Москвич» со снобизмом студента журфака (сейчас мы научим вас правильно жить и отдыхать, мы же просвещённые). В последнее время наплодили модные vtimes, holod, baza, proekt и т. д. Хостинг и домен стоят копейки, как и труд верстальщика на удалёнке. Тратить умеют все, а зарабатывать на чем — никто не думает. Журналист умеет писать только тексты. Это его хлеб. За ними приходят, но и без них проживут.
РБК занимается копипастом и давно протух как медиа. Живут за счёт предыдущих заслуг («мы про бизнес», «только у нас платежеспособный средний класс», «даёшь спецпроекты!»). РБК ТВ вообще лучше не включать, ибо от их советов больше потеряешь, чем заработаешь (таких экспертов тащат в эфир, что мама не горюй — бабки и знакомства решают). По некоторым экспертам мог бы работать СК, но у него студенты в приоритете.
Юрий, я сам знаю новостные федеральные и локальные сайты, которые живут без подписок, но за счет трех основных форматов:
1) спонсор (гос-во, бизнес, муниципалитеты) или пожертвования
2) реклама и PR (с разными оттенками)
3) смешанная модель из перечисленных двух выше.
Хорошо живут? Не сказал бы. Если честно — столько медиа никому не нужно. Будем снова оплакивать очередной w-o-s.ru Пока государство не уйдет из медиапространства в РФ, заниматься новостями невыгодно. Можно заниматься развлечениями или очень узкой доходной темой (крипта, безопасность — у нас любят).
Рынок рано или поздно всех расставит по полкам в колумбарии. Настоящее уже давно за агрегаторами контента и умной сортировкой под запросы пользователя. Массовый потребитель вообще готов смотреть озвучку текста на YouTube и ему норм. У него нет дискомфорта по качеству и фантома инсайдера, кто первым слил компромат.
Ярослав, вы дали максимально широкую формулировку, которую не можете теперь защитить.
Исходно вы сказали, цитирую: «одной рекламой ни одно СМИ в сети толком не окупалось»
Сейчас, когда вам показали РБК, выясняется, что РБК вам не нравится. Лично вам, потому что они на копипейсте живут. Однако, извините, этого не было в условиях вашей формулировки, что СМИ должно вам нравиться и не заниматься копипейстом
РБК кажется плохим примером, если смотреть их финотчетность, не так ли? Давайте пример получше обсудим. Хотя бы роем, что уж там — интересно, маргинально… Тем более, что это может быть предметный разговор, про «сириусли» и «одной рекламой».
РБК это дно хотя бы из-за безостановочного навязывания крипты. Вас же форекс/бинарные опционы на Медузе раздражали?
Юрий, вы конечно правы, РБК — может быть примером успешного бизнеса, но надо смотреть в разрезе всего, на чем зарабатывает АО. Мне когда-то они нравились больше, как и телеканал. Извините, не виноват, что уровень журналистики относительно их западных коллег (CNBC, Bloomberg TV и др.) заметно понизился. По существу вы подловили меня на «в сети», хотя предполагался по смыслу Рунет. Неверно сформулировал фразу. Знаете, стыдно за онлайн СМИ, когда городские порталы миллионников пошли за конкурсами к местной власти, а господин Шкулев под них ещё субсидии выбивает. Шкулев, который выкупил самые топовые региональные онлайн-медиа, которые были коммерческими с рождения. Как это прокомментируйте? Лишних денег не бывает?