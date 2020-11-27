Александр Винокуров стал гендиректором ООО «Креатив медиа». Компании принадлежит медиахолдинг Redefine, управляющий изданиями The Village, Wonderzine и Spletnik. Рассказывая об этом, он подчеркнул, что становится наёмным менеджером, а не инвестором или совладельцем. Винокуров является ключевым инвестором телеканала «Дождь», которым руководит его жена Наталья Синдеева, и владельцем издания Republic, оба СМИ используют платную подписку.

Не исключено и введение пэйволла на The Village, Wonderzine и Spletnik: отвечая на соответствующий вопрос, Винокуров сказал «похоже, что и рекламная модель вполне может работать», но решение о модели монетизации будет за главредами: «если захотят, то можно использовать любую из двух моделей, а можно и сразу две».

В Redefine входят два агентства, креативное и маркетинговое. Учредителем ООО «Креатив медиа» является Полина Юмашева, бывшая жена Дерипаски и дочь зятя Ельцина. Выручка компании составила в 2019 году 202 млн руб., чистый убыток — 44 млн руб.

А 27 ноября издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин рассказал о появлении отдельного издания про спорт в электронной и печатной (приложение к основной газете) версиях. Первый выпуск «Ведомости Спорт» уже доступен на сайте и посвящён тому, как много делают для российского спорта букмекеры и как они пострадают в случае принятия закона о создании единого регулятора и увеличении взимаемых с них отчислений.

Нелюбин сам отметил, что издание зарегистрировано как отдельное СМИ именно для того, чтобы привлечь букмекеров в рекламодатели. Компания Winline уже заинтересовалась предложением.

Согласно ст. 27 закона «О рекламе», рекламу букмекерских компаний можно размещать в печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.

Новый проект «Ведомостей» отличается от большинства СМИ о спорте тем, что в центре внимания издания бизнес-составляющая спорта.

Главным редактором издания назначен Владимир Гендлин, который с 1993 по 2016 гг. работал в издательском доме «Коммерсантъ», а в 2016—2017 гг. был автором журнала РБК. Кроме того, с 2006 года он комментирует боксерские поединки на телеканалах.