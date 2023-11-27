К огромному сожалению, скончался один из вице-президентов Сбера, Николай Васёв, бывший директор "Домклика", которого год назад поставили на работу с розничными клиентами (с ним выходило несколько вполне себе программных интервью, хотя в целом его работа была не очень публичной)

Николай всегда затаскивал порученные ему проекты на новый уровень, и вместе с ними — и сам Сбер

Очень жаль, сочувствую родным и знакомым.