К огромному сожалению, скончался один из вице-президентов Сбера, Николай Васёв, бывший директор "Домклика", которого год назад поставили на работу с розничными клиентами (с ним выходило несколько вполне себе программных интервью, хотя в целом его работа была не очень публичной)
Николай всегда затаскивал порученные ему проекты на новый уровень, и вместе с ними — и сам Сбер
Очень жаль, сочувствую родным и знакомым.
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