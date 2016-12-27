В «Отправке» «Почты России» появилось API для интеграции с московскими интернет-магазинами. Через подключение сайт магазина сможет показать покупателю актуальную стоимость доставки и выдать трек-номер, а склад распечатать бланк с адресом доставки. По состоянию на август 2016 года на московский e-commerce приходилось 45% российского рынка.

Бета-версия «Отправки» для массовой подготовки посылок из интернет-магазинов открылась в июне 2016 года. Как и сегодня, она работала исключительно для предпринимателей из Москвы, а не всей «России», но обходилась без API. Годом ранее, в апреле 2015 года «Почта России» предоставила интернет-магазинам (с потоком от 1000 отправлений в месяц) сервисы «Посылка Онлайн» и «Курьер Онлайн», с доставкой посылок в крупные города России по фиксированным тарифам за гарантированные сроки.