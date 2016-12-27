Владимир Кириенко, назначенный 28 сентября старшим вице-президентом «Ростелекома», через пресс-службу компании передал «Ъ», что не участвует в инвестфонде Titanium Investments и не входит в его органы управления.

«Ведомости» называли Владимира Кириенко вторым топ-менеджером (старше по должности только президент Калугин), который будет «руководить маркетингом, координировать коммерческую деятельность и бизнес-функции макрорегиональных филиалов, а также управлять новыми бизнес-направлениями».

Titanium Investments с капиталом в $47,8 млн появился в 2013 году, Кириенко руководил его советом директоров и, по словам партнёра Александра Айвазова, был основным финансовым инвестором.

В 2015 году Forbes перечислял с десяток портфельных проекта Titanium:

В России наиболее крупный проект Titanium Investments — «Фабрика online» (вложено $6 млн). Компания занимается онлайн-играми, в частности, известна проектом «Герои Онлайн». Среди других российских проектов Cloudpayments — решение для рынка электронной коммерции и сервис для пробуждения «Будист» (на Западе Wakie). Остальные проекты — израильские стартапы: сервис 365scores — онлайн-трансляции спортивных мероприятий, календарь для делового человека в смартфоне Any.do, оптимизатор фотопотока Moment.me, Drippler — приложение с новостями для гаджетов, а также три компании, которые занимаются рекламными и маркетинговыми технологиями, — BrightInfo, FeedVisor, Mentad.

Сегодняшний «Коммерсантъ» дополнительно вспоминает сервис p2p-кредитования MirDeneg.ru и указывает, что сайт проекта закрыт. «Фабрика онлайн», по данным «Ъ», проходит реорганизацию бизнеса и за 2015−2016 года выступала ответчиком по целому ряду исков. Вышеупомянутый партнёр Владимира Кириенко Александр Айвазов 16 декабря ушел с поста гендиректора ООО «Титаниум Инвестментс» и начал работать в «Ростелекоме» на позиции директора по развитию.

Ъ — Президент «Ростелекома» Сергей Калугин о Владимире Кириенко: