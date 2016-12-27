Владимир Кириенко, назначенный 28 сентября старшим вице-президентом «Ростелекома», через пресс-службу компании передал «Ъ», что не участвует в инвестфонде Titanium Investments и не входит в его органы управления.
«Ведомости» называли Владимира Кириенко вторым топ-менеджером (старше по должности только президент Калугин), который будет «руководить маркетингом, координировать коммерческую деятельность и бизнес-функции макрорегиональных филиалов, а также управлять новыми бизнес-направлениями».
Titanium Investments с капиталом в $47,8 млн появился в 2013 году, Кириенко руководил его советом директоров и, по словам партнёра Александра Айвазова, был основным финансовым инвестором.
В 2015 году Forbes перечислял с десяток портфельных проекта Titanium:
В России наиболее крупный проект Titanium Investments — «Фабрика online» (вложено $6 млн). Компания занимается онлайн-играми, в частности, известна проектом «Герои Онлайн». Среди других российских проектов Cloudpayments — решение для рынка электронной коммерции и сервис для пробуждения «Будист» (на Западе Wakie). Остальные проекты — израильские стартапы: сервис 365scores — онлайн-трансляции спортивных мероприятий, календарь для делового человека в смартфоне Any.do, оптимизатор фотопотока Moment.me, Drippler — приложение с новостями для гаджетов, а также три компании, которые занимаются рекламными и маркетинговыми технологиями, — BrightInfo, FeedVisor, Mentad.
Сегодняшний «Коммерсантъ» дополнительно вспоминает сервис p2p-кредитования MirDeneg.ru и указывает, что сайт проекта закрыт. «Фабрика онлайн», по данным «Ъ», проходит реорганизацию бизнеса и за 2015−2016 года выступала ответчиком по целому ряду исков. Вышеупомянутый партнёр Владимира Кириенко Александр Айвазов 16 декабря ушел с поста гендиректора ООО «Титаниум Инвестментс» и начал работать в «Ростелекоме» на позиции директора по развитию.
Ъ — Президент «Ростелекома» Сергей Калугин о Владимире Кириенко:
— Расскажите, пожалуйста, как происходило это назначение и чем оно обусловлено?
— Я Владимира Сергеевича знаю уже достаточно давно, и мы не раз обсуждали с ним возможности развития компании. Как любой руководитель, я заинтересован в сильной команде с новыми идеями, поэтому, когда мне представилась возможность пригласить его, грех было этим не воспользоваться.
— А как вы считаете, есть какая-то связь между назначением Сергея Кириенко в Кремль и Владимира Кириенко в «Ростелеком»?
— Нашли, кого спрашивать.
— Сейчас на этот счет разные мнения и мифы возникают.
— Вы знаете, я на эту историю смотрю как на сугубо производственную. Для нашей компании такой человек очень кстати. И опять же я его не первый год знаю.
Добавить Нет комментариев