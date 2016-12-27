Мантуров, Минпромторг: Продажи алкоголя через Интернет можно будет начать с 2018 года


Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сказал в интервью агентству RNS, что продажи алкоголя, лекарств и ювелирных украшений через интернет станут возможны с 2018 года. «Принципиально основные разногласия и противоречия сняты. Осталось проработать схему, чтобы сделать сектор контролируемым, понятным и прозрачным. Алкоголь в интернете должен продаваться на тех же принципах, как в розничных сетях. В течение полугода можно отрегулировать механизм и с 2018 года запустить продажу», — сказал Мантуров.

Глава Минпромторга о задачах на 2017 год

Министр промышленности торговли РФ Денис Мантуров в интервью RNS оценил перспективы роста производства в 2017 году, а также рассказал о компромиссах при реализации закона Яровой и подготовке к запуску торговли алкоголем в интернете.

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