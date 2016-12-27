Как написал главный редактор издания The VentureBeat Блейз Зерега, в конце 2016 года для издателей (как и для рекламодателей) появилось немало неутешительных новостей касательно Facebook: соцсеть развернула борьбу с недостоверными материалами, представители сообщили о неточности видеометрик и об обнаружении недостатков в статистике бизнес-страниц… Также Зерега заключил, что Facebook может нанести ущерб медиакомпании.

На первый взгляд, размещение журналистских материалов в Facebook — это заманчивая возможность для изданий, которые стремятся сократить расходы (например, так исчезнет потребность в рекламной площади), однако существует ряд причин, по которым публикации в социальных сетях могут оказать негативное влияние на бренд. Здесь пойдет речь о Facebook, хотя рассмотренные аргументы подойдут ко всем соцсетям.

Во-первых, интересы Марка Цукерберга — это интересы «Фейсбука», но не издателя. Размещая материалы в соцсети, издатель предоставляет ей возможность распоряжаться финансами и самим контентом. На самом деле, так соцсеть состязается с компанией ради прибыли за счет рекламы и количества читателей (пользователей).

В начале этого года, согласно отчету Digiday, из-за использования сервиса Instant Articles на Facebook издатели потеряли трафик — с января по март показатели упали примерно на 20%. По данным отчета SimilarWeb, New York Times также ощутило падение показателей на 25%, CNN — на 33%, Washington Post — на 26%, Huffington Post — на 21% и Buzzfeed — на 6%. При этом социальная сеть сообщила о выручке в $7 млрд в третьем квартале.

Во-вторых, Facebook — это только соцсеть, но не медиаплатформа. Блейз Зерега отмечает, что размещение материалов в ней может быть полезно с точки зрения маркетинга, но она не подходит для журналистских публикаций. Сервис Instant Articles предназначен для просмотра новостной ленты через мобильные устройства и не предоставляет возможность просматривать публикацию целиком.

В-третьих, Facebook влияет на восприятие бренда. Очевидно, из-за публикаций в соцсети бренд теряет свои особенности и уникальный внешний вид. Издатели видят необходимость в адаптации контента под мобильные устройства и платформы, однако, используя сервис Instant Articles, они могут сделать только хуже. Все, что останется от целого журналистского материала в новостной ленте, — несколько картинок и немного слов.

Цель Facebook состоит в том, чтобы удержать и сохранить своих пользователей (они называют их пользователями, а не читателями) на своей платформе, а не в том, чтобы рекламировать сайт издания. Комментировать посты и делиться ими — отличная возможность, однако для издателя польза от этого едва ощутима.