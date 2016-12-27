Арбитражный суд Санкт-Петербурга ввел в «Юлмарте» процедуру наблюдения. Решение было принято в рамках рассмотрения искового заявления «Балтийская электронная площадка» (БЭП) о банкротстве «Юлмарт РСК», входящей в группу компаний «Юлмарт». Представитель компании заявил, что «Юлмарт» продолжает вести операционную деятельность и договариваться с кредиторами.

Введённая процедура наблюдения в отношении «Юлмарт РСК» не означает признания несостоятельности. Группа компаний «Юлмарт» обладает значительным портфелем активов, полностью покрывающих все обязательства, продолжает вести операционную деятельность и заниматься проектами развития. Сегодняшнее решение суда означает для нас начало этапа, результатом которого станет финансовое оздоровление компании, чей устойчивый рост был существенно замедлен конфликтом акционеров, — говорится в сообщении «Юлмарта».

Один из акционеров «Юлмарта» Дмитрий Костыгин переуступил БЭП задолжность «Юлмарта» на сумму на 550 млн рублей, после чего БЭП обратилась в суд с требованием обанкротить компанию. Сейчас в судах различных инстанций находится четыре различных иска к структурам «Юламрта». В частности «Сбербанк» банк требует от трех дочек «Юлмарта» досрочно погасить обязательства на сумму 1 млрд рублей. Инвестфонд Templeton Asset Management пытается обанкротить головную компанию холдинга Ulmart Holdings в суде Британских Вигинских островов, еще один иск подан предпринимателем Олегом Морозовым, которому Костыгин переуступил долг «Юлмарта».

Борьбу за контроль над «Юлмартом» ведут акционеры: Михаил Васинкевич при поддержке «Альфа Групп» с одной стороны и Дмитрий Костыгин со своим партнером Августом Мейером с другой. Обе стороны настаивают на том, что они заинтересованы в финансовом оздоровлении компании, что не мешает им блокировать работу совета директоров и других органов корпоративного управления и инициировать иски об аресте активов «Юлмарта». Пока явного перевеса нет ни у одной стороны.