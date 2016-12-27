ФИНАМ: сотовые операторы закроют онлайн-кинотеатры


Аналитическая группа компании ФИНАМ подготовила десятку прогнозных сценариев как в российском сегменте ИТ, так и на мировом уровне, охватив рыночные перспективы отдельных направлений развития информационных инноваций в 2017 г.

В частности:

  • Покупка холдинга Mail.Ru Group оператором МегаФон создаст прецедент безвредного поглощения компаний на телекоммуникационном рынке. Ушли времена, когда интернет-кумиры полностью исчезали после их покупки гигантами отрасли — этот печальный тренд будет переломлен. Mail.Ru Group продолжит развиваться и увеличивать выручку.

Делицын: Как мы [в ФИНАМ] прогнозировали выручку «Яндекса», и почему это было бессмысленно?

  • Не исключено, что мобильным операторам удастся выгодно приобрести и ликвидировать несколько российских онлайн-кинотеатров [ примечание Roem.ru: прогноз совпадает с опасениями самих кинотеатров ].
  • Объём российского рынка онлайн-рекламы превысит 120 миллиардов рублей, оставив позади телевидение и все остальные сегменты рекламного рынка [по другим оценкам это уже произошло].

Тренды, прогнозы и ожидания 2017 года в ИТ от аналитиков «ФИНАМа»

Сегодня развитие информационных технологий приводит к изменениям во всех областях жизни: экономика, здравоохранение, финансы, духовное развитие, промышленность, сельское хозяйство. Повышается уровень комфорта, а влияние ИТ становится все заметнее. …

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