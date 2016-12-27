Аналитическая группа компании ФИНАМ подготовила десятку прогнозных сценариев как в российском сегменте ИТ, так и на мировом уровне, охватив рыночные перспективы отдельных направлений развития информационных инноваций в 2017 г.

В частности:

Покупка холдинга Mail.Ru Group оператором МегаФон создаст прецедент безвредного поглощения компаний на телекоммуникационном рынке. Ушли времена , когда интернет-кумиры полностью исчезали после их покупки гигантами отрасли — этот печальный тренд будет переломлен. Mail.Ru Group продолжит развиваться и увеличивать выручку.