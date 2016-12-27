Тренды, прогнозы… Это похоже на гадание на кофейной гуще. Отношение к следующему году от «будет небольшой, но рост» до «это будет последний год нашей экономики». В макроэкономике я не сильна. Давайте погадаю на PR. Не хочу писать тренды (на то они и тренды, что более-менее очевидны). Напишу свои прогнозы ;)

1. ЗП в PR расти не будет. Средняя — 35 для Питера, 60 для Москвы (да, я знаю разброс, не нравится — пишите свои прогнозы :-р). Если раньше пиарщик «делал всё», потому что мало кто толком понимал, зачем он нужен, то теперь он будет «делать всё» потому, что денег особо нет, а понимания зачем он нужен не прибавилось. На рынке пиарщиков с избытком — факт.

2. Жизнь заставит пиарщика считать. Лиды, конверсию, % открываемости, стоимость контакта, ROI. Пиарщик гуманитарий? Сочувствую.

3. Всё смешалось в кучу. Раньше мы только с маркетингом разделиться не могли. Теперь вот ивенты и SMM из каждого утюга. Для заказчиков мы все на одно лицо. Все работают на общую цель (я уже говорила же про деньги, да?). Уметь всё сразу (см. п.1) хорошо нельзя, поэтому будет специализация. Не просто пиарщик, а по лончам стартапов. Или вот не просто SMMщик, а контенщик. Или таргетолог под ФБ. Инструментов море, ниш море. Будет сильнее разделение между «я умею всё и получаю немного» и «я умею круто вот это и хорошо получаю». Между первыми и вторыми будет лежать пропасть из неопределившихся и желающих перейти из первой категории во вторую. Узкие специалисты будут по карману не многим (основные см п.1).

4. Прямо идет из предыдущего пункта: вырастет значимость имени пиарщика. Личный бренд, если угодно (но это не совсем он). Если тебя не знают на рынке, какой же ты пиарщик? Тут, кстати, вообще вырастет значимость пиара с человеческим лицом. Никто не хочет говорить со сковородкой или вывеской. Хотят понимать, кто за этим стоит, какие у него ценности (тут вспоминаем про поколение Z).

5. Масштабных проектов будет еще меньше. Они и раньше носили имиджевый характер в массе своей, сейчас не до того — битва за клиента и куски рынка. А вот «дешево и сердито» — таких будет больше. Вырастет роль креатива, в том числе за гранью. Бургер кинг задаёт темп, и дно будет пробито ещё не раз.

6. У регионалов и толковых фрилансеров хорошие шансы откусать себе кусочек пирога у федералов. Если конечно они научатся себя продавать. Крупным PR-агентствам сейчас нелегко: мало кто готов платить прежним прайсом, а они жили небольшим «дорогим» пулом. Клиенты идут в нишевые агентства, бутиковые и в регионы в попытках сэкономить. Вообще нишевание — это хорошая идея, мы на себе тестим. Я в январе обновляю сайт nikazebra.ru и ставлю его конкретно под личный брендинг, по сути нишевое агентство, а у zebracompany.ru как основная специализация будет media relations и real time pr. Т.е. это как бы 2 разных агентства. Раз мы делаем, можно верить и внедрять ;) Думаю, мы скоро увидим не только PR-агентства для недвижки, но и для юристов, модельеров, спортсменов (!)…

7. На рынок выходит много потенциальных заказчиков без денег: стартаперы (без денег на маркетинг, но с подсчетом установок), персоны (20−35 тр в мес за полную нагрузку и KPI в публикациях), производственники (просто не заложены деньги как факт, без понятия что сколько стоит и не понимают надо ли оно им вообще). Уверена, что на них найдутся исполнители. Это утащит наш рынок еще немного поглубже. Еще не «Мы достигли дна и начали закапываться», но в том направлении.

8. Еще сократится количество СМИ. Компании будут создавать свои площадки для коммуникаций, выбора у них нет. В большинстве случаев в инете. Пиарщики спешно будут осваивать редакторскую работу. Тут они проиграют хорошим редакторам и дешевым копирайтерам. Потому что что… правильно… специализация и усиливай то, что ты уже умеешь делать круто, а не смотри в чужую тарелку.

9. Со свободным графиком можно начинать потихоньку прощаться — контроль ужесточается. Программы записи экрана (Стахановец), отчеты по бездействию (Битрикс), отчеты по часам. B над всем этим будет летать гордое слово KPI. И клекотать.

10. А, да, надо же что-то хорошее)) Спрос на личный брендинг вырастет. Спрос на пиарщиков, умеющих за вменяемые деньги давать результат вырастет (тут готовы платить, но см п.4). Экономика более-менее стабильна. Для кровожадных: можно утешаться тем, что журналистам и политологам сложнее. Для романтичных: пиар не сказка. Для оптимистов: нишевание и УТП позволяют жить вполне нормально. Для сильных: прорвемся.

Опубликовано Вероникой Кирилловой 26 декабря 2016 г.