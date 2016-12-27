Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предположил, что российскому интернет-ритейлу осталось жить максимум два года:
Российские граждане поняли, что гораздо выгоднее покупать в Китае, чем в России, где на все товары нужно делать сертификаты, платить налоги, платить зарплаты или процент с реализации […]
Если государство не примет меры по введению НДС на иностранные интернет-магазины, то можно прогнозировать, что максимум через два года никакого российского интернет-ритейла не останется. Может быть, вообще никакого ритейла — кроме еды и крупной бытовой техники […]
Месяцем ранее АКИТ предупредил, что сервисы по доставке еды через интернет нарушают санитарные нормы → Roem.ru
И в этом случае, если не будут приняты меры, российский бюджет уже через три года может не досчитаться миллиардов рублей налогов и нескольких миллионов рабочих мест.
В ноябре в АКИТ допустили, что если ввести НДС для зарубежного e-commerce, то к 2020 году бюджет РФ дополнительно получит 439 млрд рублей. Для сравнения — федеральный бюджет России на 2016 год составляет 13,5 триллионов рублей.
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Не только выгоднее, но безопаснее, удобнее и проще. Надеюсь к 2020 году мы недосчитаемся всех членов АКИТ
К сожаления, пока тяжелые товары выгоднее покупать в РФ и приходится держать ухо востро — каждую секунду «российский ритейл» пытаются тебя кинуть.