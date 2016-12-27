Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предположил, что российскому интернет-ритейлу осталось жить максимум два года:

Российские граждане поняли, что гораздо выгоднее покупать в Китае, чем в России, где на все товары нужно делать сертификаты, платить налоги, платить зарплаты или процент с реализации […]

Если государство не примет меры по введению НДС на иностранные интернет-магазины, то можно прогнозировать, что максимум через два года никакого российского интернет-ритейла не останется. Может быть, вообще никакого ритейла — кроме еды и крупной бытовой техники […]