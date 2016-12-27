Издание The Register опубликовало расследование, касающееся программы корпоративной социальной ответственности Google, затраты на которую только в 2016 году составили $100 млн. Google активно использовало ресурс DonorsChoose, позволяющий пользователям по модели краудфандинга собирать средства на различные благотворительные нужды, в том числе закупать учебники и канцелярские товары, необходимые учебным заведениям.

Google избирательно участвует только в тех грантах, которые предполагают поставки ее собственной продукции, в первую очередь бюджетных ноутбуков Chromebook, пишет The Register. При этом на DonorsChoose недавно ввели обязательный сбор «на технические нужды» в размере $30 с одного гранта. В результате собирать небольшие суммы на действительно необходимую школам продукцию стало невыгодно, а выполняются только крупные заказы на поставки ноутбуков или продукции Apple, в которой у школ нет острой необходимости.