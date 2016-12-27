Университет ИТМО и компания Acronis подписали соглашение о сотрудничестве в разработке совместных образовательных программ, проведении научных исследований и внедрении проектов, говорится в совместном заявлении ВУЗа и ИТ-компании.

Дмитрий Райчук, директор по академическим программам Acronis, сказал «Роем!», что студенты ИТМО будут в том числе задействованы в разработках в области blockchain, решений в области ИИ, в том числе распознавания речи и изображений, а также для создания интеллектуальных чат-ботов. Также в сфере интересов компании — решения в области безопасности и хранения данных. По его словам, студенты будут участвовать в выполнении реальных исследований для компании, но им будут поручаться задачи, не связанные жестко с выходящими на рынок продуктами.

Инвестиции Acronis в совместный проект с ИТМО не раскрываются. Работа студентов будет оплачиваться за счет Acronis, также наиболее перспективных участников программы компания обещает пригласить на постоянную работу по окончании обучения.

ИТМО является одним из наиболее известных ВУЗов в стране, ориентированных на подготовку программистов. В частности команда ИТМО шесть раз становилась победителем международной студенческой олимпиады по программированию International Collegiate Programming Contest. Также студенты ВУЗа побеждали в Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Яндекс.Алгоритм, Russian Code Cup, Topcoder Open и других подобных соревнованиях.