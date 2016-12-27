Владельцы Telegram устали читать, что мессенджер не препятствует распространению материалов «Исламского государства», и заявили, что это неправда. Нажатие кнопки «Report» в клиентах мессенджера позволяет отправить жалобу на материалы ИГ. Каждый день блокируется более 60 каналов ИГ, они даже не успевают набрать популярность. Ежемесячно ИГ теряет 2000 каналов. Число заблокированных ботов и каналов «Исламского государства» отображается в обновлениях на @ISISwatch.

В апреле 2016 года мессенджер Павла Дурова сделал официальный «форк» — у версий Telegram под разные платформы по-разному начала работать «антипиратская» механика. Telegram улучшил версию мессенджера под iOS и заблокировал в ней боты «пиратов». Перед этим советнику по авторским правам Google Джону Калебу Дональдсону продемонстрировали работу ботов Telegram на примере заблокированного в России сайта RuTracker.org — в поисковике о подобных ботах не знали. В частности правообладатели требовали от мессенджера удалить бота Flibusta.net.

Осенью 2015 года трафик мессенджера Telegram блокировали власти Ирана, мессенджер отказался предоставить Ирану инструменты шпионажа за пользователями. Основатель мессенджера Павел Дуров настаивает, что Telegram не выдавал и не будет выдавать личные данные третьим сторонам. «Наблюдение за гражданами не только бесполезно, но и опасно», — считает Павел Дуров.

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