

После переезда в Россию «Живой журнал» недоступен через анонимную и шифрующую трафик tor-сеть и доступен напрямую

22−23 декабря 2016 года серверы «Живого журнала» переехали из американской Калифорнии в Россию, на площадку «Rambler Internet Holding». Антон Носик, экс евангелист, медиадиректор компании SUP Media, которой принадлежал LiveJournal, и один один из бывших менеджеров «Рамблер», назвал переезд «переездом на Лубянку» и объяснил:

В России успели пересажать не меньше тысячи человек за посты, реплики, лайки, шеры, ретвиты и кросспосты в социальных сетях. Но ни одно из обвинительных заключений не основывалось на пользовательских данных, полученных силовиками от администрации сервиса LiveJournal Inc в штате Калифорния. В моём собственном уголовном деле есть переписка сыскарей с той самой администрацией, где содержится вежливый, но категорический отказ в предоставлении моих персональных данных, поскольку запрос не содержал никаких юридических оснований для их раскрытия.

В октябре 2016 суд признал Антона Носика виновным в экстремизме за публикацию записи в ЖЖ под заголовком «Стереть Сирию с лица земли». → Roem.ru

Больше оснований для таких отказов нет. Поскольку ЖЖ теперь физически хостится на территории России, вся конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна отечественным спецслужбам в режиме реального времени, в соответствии с требованиями СОРМ-2 и СОРМ-3 к российским площадкам.

23 декабря по требованию Генпрокуратуры в реестр запрещенных сайтов были внесены 99 аккаунтов и записей из LiveJournal. Для сравнения, ранее, за несколько лет ведения реестра в него внесли всего 156 ссылок на ЖЖ.

Примечание: в истории американского ЖЖ тоже были отдельные моменты, когда на сайт нельзя было попасть через Tor.‎