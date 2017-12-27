Аналитический центр компании InfoWatch собрал список крупнейших известных* утечек 2017 года. Центр вспомнил утечки чувствительных данных, попавшие в СМИ и в другие открытые источники.
* Uber показал, что утечку персональных данных можно скрыть. 57 млн учётных записей утекли осенью 2016, но лишь в 2017, накануне введения существенных санкций за утечки в Евросоюзе, компания рассказала, что произошло год назад.
- Самая крупная утечка информации из одной компании в 2017 году — компрометация 2 млрд телефонных номеров приложением DU Caller, которое собирало имена и номера на внешних серверах, но не защищало эти персональные данные в достаточной степени (побит рекорд Yahoo, из которой утекли полтора миллиарда профилей. Как и Uber, Yahoo благополучно скрывало утечку).
- Самая большая утечка 2017 года в России — база данных с информацией о более чем 5,6 млн клиентов страховых компаний.
- Наиболее политически значимая утечка — публикация более 13 млн документов Appleby и других фирм, предоставляющие услуги в офшорах. В расследовании, названном The Paradise Papers («Райское Досье»), рассказывается о том, как политики, бизнесмены и другие известные люди выводят огромные суммы в «тихие налоговые гавани».
- Наибольший заявленный ущерб — криптовалютный стартап Tether потерял почти $31 млн в результате кражи токенов.
- Самая скандальная утечка произошла в бюро кредитных историй Equifax. В результате хакерской атаки оказались скомпрометированы персональные данные более 145 млн человек.
- Самая обсуждаемая утечка — инцидент в медиакомпании HBO, летом в руки злоумышленников попали эпизоды нового сезона «Игры престолов» [примечание Roem.ru: она же — «самая полезная утечка» для пострадавшего — неполные пиратские копии втягивают зрителей в сюжет, но окончание сезона можно посмотреть только на легальных площадках].
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неполные пиратские копии втягивают зрителей в сюжет, но окончание сезона можно посмотреть только на легальных площадках
Открою секрет для журналиста РОЕМ — все остальные серии этого сезона тоже можно было посмотреть на пиратских площадках. Плюс-минус 2−6 часов для среднего зрителя не так важно.
Мы даже исследование на эту тему писали, по соотношению легальных и пиратских просмотров (есть в фейсбук) по лидеру пиратского рынка (самый скачиваемый продукт в категории фильмы за срок неделя-две недели).
Проблема в том, что дорелизная утечка всегда очень болезненна для правообладателя, т.к. свидетельствует о системных проблемах, которые нужно решать. А решений проблем (приговоров после дорелизной утечки, как по Акелла-Assasin’s Creed, системных негласных мер) — очень мало.