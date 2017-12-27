Аналитический центр компании InfoWatch собрал список крупнейших известных* утечек 2017 года. Центр вспомнил утечки чувствительных данных, попавшие в СМИ и в другие открытые источники.

* Uber показал, что утечку персональных данных можно скрыть. 57 млн учётных записей утекли осенью 2016, но лишь в 2017, накануне введения существенных санкций за утечки в Евросоюзе, компания рассказала, что произошло год назад.