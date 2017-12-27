Мошенничество в мобильной сфере распространено настолько, что более трети маркетологов крупных организаций считают, что по меньшей мере 40% их бюджетов подвергаются риску мошенничества как в мобильном интернете, так и в мобильных приложениях, говорится в исследовании компании Forrester.

В исследовании Forrester, выполненном по заказу AppsFlyer, компания опросила ведущих digital-рекламодателей об основных проблемах и главных целях в отношении маркетинга в мобильных сетях на следующий год. В опросе приняли участие 250 ведущих специалистов по мобильному маркетингу из организаций, которые выделяют на рекламу в digital не менее $1 млн в месяц.

40% опрошенных назвали основной проблемой непрозрачность данных, которая мешает правильной настройке таргетированной рекламы, отсутствием у компаний знаний о необходимых средствах покупок через мобильные устройства (39%), недостатком прозрачности трафика (33%) и мошенничеством с использованием мобильных устройств (32%).

Большинство рекламодателей признали, что они не в состоянии отслеживать все мошеннические действия и принимать меры против большинства видов мошенничества, особенно таких, как мошенничество со сбросом Device ID — при данном типе мошенничества используется специальное оборудование, которое выдает себя за новое мобильное устройство каждый раз при заходе на сайт создавая видимость большого числа новых посетителей. По данным AppsFlyer, рекламодатели потеряли в 2017 году $2,2-$2,6 млрд из-за мошенничества в сфере мобильной рекламы, из них $1,1-$1,3 млрд из-за сброса DeviceID.