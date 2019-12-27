Александр Амзин у себя в Facebook написал о рассылке сотовым оператором «Мегафон» уведомлений о повышении тарифов на 10%. В комментариях есть и другие пользователи компании, получившие аналогичные уведомления. Повышение цен не ограничится московским регионом: увеличение расценок оператора произойдёт, например, и во Владивостоке.
До этого увеличения операторы несколько месяцев продвигали в медиа идею о связи повышения цен с реализацией законодательных актов из так называемого «пакета Яровой». Компания «Билайн», страдающая от снижения пользовательской базы и выручки от текущих абонентов, прямо увязала в своих комментариях в прессе повышение тарифов на 20% на ряде тарифов именно с «Яровой».
Существенного изменения тарифов не отмечалось у МТС и Tele2, которые могут воспользоваться ростом тарифов конкурентов с целью наращивания абонентской базы.
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Замечу отдельно в каментах, что указываемые на сайте тарифы далеко не всегда описывают доход оператора от оказания услуг. Существенная часть их — это всякие подписки, которые до сих пор существуют и, к сожалению, распространяются по рынку.
Если Мегафон, вслед за МТС и Yota принял решение избавиться от подписок, которые генерируют 10−20% дохода, то ему неминуемо придётся поднять номинальные тарифы. И это, кстати, хорошо.
То что при этом они ссылаются на закон Яровой, как на фактор — ну понять можно, потому что варианты «очень деньги нужны» или «эти деньги нам нужны, чтоб мы перестали воровать у вас бабки, дорогие абоненты» — выглядят не очень благородно.
Tele2, который с этого года в плане подписок начал очень сильно жестить (не в пользу абонентов) вообще может делать со своими номинальными тарифами что угодно.