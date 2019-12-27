Александр Амзин у себя в Facebook написал о рассылке сотовым оператором «Мегафон» уведомлений о повышении тарифов на 10%. В комментариях есть и другие пользователи компании, получившие аналогичные уведомления. Повышение цен не ограничится московским регионом: увеличение расценок оператора произойдёт, например, и во Владивостоке.

До этого увеличения операторы несколько месяцев продвигали в медиа идею о связи повышения цен с реализацией законодательных актов из так называемого «пакета Яровой». Компания «Билайн», страдающая от снижения пользовательской базы и выручки от текущих абонентов, прямо увязала в своих комментариях в прессе повышение тарифов на 20% на ряде тарифов именно с «Яровой».

Существенного изменения тарифов не отмечалось у МТС и Tele2, которые могут воспользоваться ростом тарифов конкурентов с целью наращивания абонентской базы.