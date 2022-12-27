Крупнейшие российские сотовые операторы начали рассылать абонентам сообщения о планируемом росте тарифов с начала 2023 года. О получении таких уведомлений рассказали два абонента «Мегафона» и два клиента Tele2. МТС, в свою очередь, уведомила абонентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета, а «Билайн» начал обзванивать клиентов с предложением подключать дополнительные платные услуги. «Мы меняем цены из-за роста затрат на оборудование», – говорится в сообщении оператора, которое получил абонент «Мегафона». Тариф будет изменен с 17 января, указано там: стоимость обслуживания повысится на 32,5 руб. до 357,5 руб. в месяц. «Понимаем, что это может быть неожиданно», – добавила компания, предложив абоненту перейти на тариф за 360 руб. в месяц с увеличенным количеством звонков. Аналогичное сообщение получил и другой абонент этого же оператора. «С 17 января стоимость Вашего тарифа увеличится на 55 руб. и станет 595 руб.», – указано в сообщении. По словам обоих абонентов, они оформляли эти тарифы в Москве.

Представители Tele2 и «МегаФона» подтвердили информацию о «пересмотре цен». В Tele2 пояснили, что внешняя ситуация повлияла на цепочки поставок оборудования, которые выстраивались годами. Компания вынуждена повысить стоимость услуг, чтобы не допустить деградации качества сервисов. В «МегаФоне» рост стоимости также объяснили увеличением затрат компании на закупку оборудования и эксплуатацию сети. Российские сотовые операторы сейчас договариваются с вендорами оборудования о поставке базовых станций через третьи страны, но иностранные компании пытаются заставить операторов отказаться от права на техническую поддержку, что по сути повышает стоимость оборудования минимум на десятки процентов.