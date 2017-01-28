Bike-sharing — по сути тоже самое, что carsharing, только с велосипедами. Компания закупает тысячи, или десятки тысяч, или даже сотни тысяч велосипедов, расставляет их по своим или чужим велопарковкам по всему городу, договаривается о каких-то бонусах от мэрии и начинает рекламную компанию.

Пользователь скачивает приложение, привязывает к нему банковскую карточку, находит по карте ближайший свободный велосипед, тем или иным способом вводит код, замок раскрывается, велосипед освобождается, включается почасовая или поминутная оплата. Доехал до нужного места, поставил велосипед, закрыл замок, кликнул в приложении, оплата остановилась.

Если велосипедов и парковок много, то это намного лучше своего собственного железного коня: велосипед всегда под рукой, его не нужно возвращать домой, в магазин можно на велике, а обратно с громоздкими покупками — на такси. Или на работу утром на метро, а с работы на велосипеде, чтобы дома сразу под душ. Единственный, правда серьезный, недостаток — велосипеды плохие. Их и сразу покупают попроще, и обращаются с ними временные владельцы не очень аккуратно — зачем беречь чужое, но в остальном всё просто замечательно. Если использовать не каждый день, то, скорее всего, выйдет дешевле обычной покупки, да и прихожая свободна — тоже неплохо.

Стартапов, которые запускают подобные штуки много, вложены в них безумные деньги, весь Пекин с Шанхаем арендными велосипедами забиты, но и в некоторых других городах и странах система работает, хоть за пределами Китая и не в таком масштабе. Деньги в этом бизнесе решают даже больше, чем обычно, велосипеды-то покупать надо, так что конкретный #стартапдня выберу по размеру финансирования. Самый толстый в индустрии mobike, он больше 300 миллионов долларов получил.