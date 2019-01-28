Банковские клиенты, участники первых фокус-групп получили доступ к государственной системе денежных переводов на основе простейших идентификаторов, например телефонного номера, сообщил РБК. Клиенту достаточно одобрить в собственном банке привязку счёта к телефонному номеру и он получает возможность принять перевод «по номеру» из самых разных подключенных к системе банков. Накануне запуска директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев объяснил, что в «пилоте» будет 11 банков: Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк и другие. Среди них нет «Сбербанка», но уже в ближайшей перспективе Центробанк обяжет подключиться и крупнейшего игрока — тем самым «Сбер» потеряет почти монопольное положение на рынке переводов подобного формата.

По собственным данным банка сервисом «Сбербанк Онлайн» пользуется свыше 40 млн человек, на P2P-переводы приходится 47% от общего количества ежедневных операций. К системе переводов «по номеру телефона» у Сбербанка подключены лишь 2 конкурента: Тинькофф Банк и Совкомбанк. По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной доминирующее положение одного из банков в секторе переводов блокирует развитие услуг и препятствует конкуренции. Она пообещала, что подключение к системе госпереводов будет обязательным для всех. В ответ глава «Сбера» Герман Греф призвал не внедрять госмонополии в развитие новых технологий. В рамках Гайдаровского форума предправления банка заявил: «Где можно, нужно не накладывать монопольную государственную руку на элементы развития диджитальной экосистемы, государственных и негосударственных платформ», — однако прислушиваться к Грефу власти не захотели. Широкий запуск новой системы переводов для всех желающих Центробанк запланировал на 28 февраля 2019 года.

Для систем P2P-переводов Центробанка и «Сбера» есть зарубежные аналоги. Так в апреле 2018 платформу для переводов по номеру телефона, адресу email или профилю соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустила платёжная система MasterCard. Аналогичное предложение банкам сделали конкуренты из Visa. В апреле 2018 выяснилось, что платёжная система предложила банкирам подключиться к функционалу «переводов по номеру телефона» на базе своей платформы. Тогда «Почта банк», Тинькофф и ВТБ выразили готовность подключиться к новому функционалу Visa и MasterCard, Сбербанк от комментариев отказался и подключаться не стал. Новая система, созданная под надзором ЦБ и с ожидаемым подключением всех российских банков, работает в обход традиционных посреднических схем с американскими платежными системами.