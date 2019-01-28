Банковские клиенты, участники первых фокус-групп получили доступ к государственной системе денежных переводов на основе простейших идентификаторов, например телефонного номера, сообщил РБК. Клиенту достаточно одобрить в собственном банке привязку счёта к телефонному номеру и он получает возможность принять перевод «по номеру» из самых разных подключенных к системе банков. Накануне запуска директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев объяснил, что в «пилоте» будет 11 банков: Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк и другие. Среди них нет «Сбербанка», но уже в ближайшей перспективе Центробанк обяжет подключиться и крупнейшего игрока — тем самым «Сбер» потеряет почти монопольное положение на рынке переводов подобного формата.
По собственным данным банка сервисом «Сбербанк Онлайн» пользуется свыше 40 млн человек, на P2P-переводы приходится 47% от общего количества ежедневных операций. К системе переводов «по номеру телефона» у Сбербанка подключены лишь 2 конкурента: Тинькофф Банк и Совкомбанк. По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной доминирующее положение одного из банков в секторе переводов блокирует развитие услуг и препятствует конкуренции. Она пообещала, что подключение к системе госпереводов будет обязательным для всех. В ответ глава «Сбера» Герман Греф призвал не внедрять госмонополии в развитие новых технологий. В рамках Гайдаровского форума предправления банка заявил: «Где можно, нужно не накладывать монопольную государственную руку на элементы развития диджитальной экосистемы, государственных и негосударственных платформ», — однако прислушиваться к Грефу власти не захотели. Широкий запуск новой системы переводов для всех желающих Центробанк запланировал на 28 февраля 2019 года.
Для систем P2P-переводов Центробанка и «Сбера» есть зарубежные аналоги. Так в апреле 2018 платформу для переводов по номеру телефона, адресу email или профилю соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустила платёжная система MasterCard. Аналогичное предложение банкам сделали конкуренты из Visa. В апреле 2018 выяснилось, что платёжная система предложила банкирам подключиться к функционалу «переводов по номеру телефона» на базе своей платформы. Тогда «Почта банк», Тинькофф и ВТБ выразили готовность подключиться к новому функционалу Visa и MasterCard, Сбербанк от комментариев отказался и подключаться не стал. Новая система, созданная под надзором ЦБ и с ожидаемым подключением всех российских банков, работает в обход традиционных посреднических схем с американскими платежными системами.
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С нетерпеньем жду, когда компании смогут принимать платежт по номеру телефона, уже устали объяснять людям, что мы компания, мы работаем в белую, мы не можем принять платеж на карту по номеру телефона. Люди хотят именно так оплатить, они не хотят вводить номер своей карты.
Странно, что ЦБ, только сейчас этим занялся, сколько сбербанку обошлась такая «нерасторопность» ЦБ?
Когда обяжут сбер подключиться к этой системе, я выкину наконец свою сберовскую карту, которую держку только для таких переводов.