«Сбер» объявил о намерении довести долю в маркетплейсе до 85%. На базе goods.ru «Сбер» будет строить «одного из ключевых игроков» e-commerce в России.

Для целей сделки маркетплейс goods.ru оценён приблизительно в 10 млрд руб. По условиям соглашения Сбер вкладывает в развитие goods.ru около 30 млрд руб., а также выкупает часть долей, принадлежащих «М.Видео-Эльдорадо», за 4 млрд рублей. По итогам сделки Сбер получит 85%-ю долю в goods.ru, 10% сохранит за собой Группа «М.Видео-Эльдорадо», 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован. Планируется, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса. Интеграция goods.ru в экосистему Сбера, использование всех имеющихся наработок и экспертизы, а также раскрытие синергий с компаниями экосистемы, такими как СберЛогистика, СберМаркет, СБЕР ЕАПТЕКА, Самокат, позволят на базе goods.ru создать одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России. Goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже сегодня представлено 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, а в будущем их количество будет увеличиваться.

Российский Минпромторг передумал давать субсидии для поддержки экспорта только интернет-магазинам без иностранного участия. Новый вариант постановления предлагает поддержать компании с российскими бенефициарами, а также тем, в которых не более 50% принадлежит компаниям, зарегистрированным в некоторых оффшорах. Но основные конкуренты Wildberries не попадают и под смягченные требования к получателям субсидий.

Минпромторг готов субсидировать затраты при экспорте отечественной продукции за рубеж маркетплейсам с российскими бенефициарами, а также тем, в которых не более 50% принадлежит компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах, включенных в список Минфина (это Бермуды, Британские Виргинские острова и др., но в нем нет, например, Кипра). В случае получения субсидии меркетплейс не должен будет брать комиссию за транспортировку и хранение продукции за рубеж с ее продавца. Об этом говорится в подготовленном Минпромторгом новом варианте проекта постановления правительства о предоставлении субсидий маркетплейсам.

Владелец российского юрлица Ozon зарегистрирован на Кипре, eBay -- иностранная компания. Нидерланды, где зарегистрирован Яндекс.Маркет, и Сингапур, где зарегистрирована AliExpress Russia, тоже не входят в список Минфина.

Впрочем, опрошенные РБК эксперты считают, что государству надо поддерживать не крупные маркетплейсы, а «Почту России» и другие каналы доставки.

eBay и Data Insight ожидали, что по итогам 2020 года объем российского онлайн-экспорта вырастет на 42%, до $1,16 млрд, и составит 27,4 млн отправлений. В Wildberries оценили свой экспорт по итогам года в $325 млн.