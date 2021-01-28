Исполнительный директор центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер ушел из компании. Это может быть связано с тем, что руководство недовольно отсутствием готовой к продажам умной колонки с голосовым помощником. Её разработку курировал Сандлер.
В июне колонки раздали для тестирования нескольким тысячам пользователей, сейчас несколько десятков можно найти на Avito по цене от 2,5 до 5 тысяч рублей. В большинстве объявлений указывается, что колонку не использовали, «включили один раз», «только распаковали» или «день поиграли». Источники рассказали «Коммерсанту», что в МТС пока не смогли «разработать собственную технологию, которая бы позволила „Марвину“ вести полноценный диалог с пользователями».
Аркадий Сандлер сообщил «Ъ», что его уход никак не связан со сложностями в разработке продукта. Один из собеседников издания считает, что Сандлер не сработался с основателем VisionLabs Александром Ханиным, назначенным руководителем направления ИИ в МТС и вице-президентом компании по ИИ в октябре 2020 года.
Рассказывая о назначении Ханина, МТС анонсировали привлечение внешних инвестиций «для выхода на мировой рынок ИИ-продуктов», запуск исследовательского центра, акселератора, венчурного фонда и стартап-студии, специализирующихся на искусственном интеллекте.
Сам Сандлер в Facebook заявил, что технология, позволяющая разговаривать с пользователем, была разработана вполне успешно, но там есть с чем работать, и пообещал, что «скоро будет ещё интереснее».
Колонка с помощником была анонсирована в декабре 2019 года. В МТС утверждают, что продолжают разработку и будут интегрировать виртуальных ассистентов «в новые устройства и приложения». Эксперты сомневаются, что МТС сможет конкурировать на рынке умных колонок с Яндексом, Mail.ru Group и «Сбером». На этой неделе Яндекс заявил, что начал продажу колонок с «Алисой» в Израиле, впрочем, для покупки доступна только Станция мини, а Станция макс исчезла из розницы и в России.
Иван Ильин
Честно говоря, в Яндексе-Мейле тоже не придумали технологию диалога. Робот даже «вторую реплику» не вписывает в контекст или область знаний/интереса, заданный первой репликой. Если это не ответ на вопрос Алисы-Маруси из серии: «я не поняла, повторите». Какой уж там диалог…
Исключение — игровые «навыки». Но игры и не предполагают большую вариативность общения. Реплики в игре предсказуемы, заданы правилами игры.
Если колонки и конкурируют чем-то между собой, то ответом на «первый вопрос», общим декором, кавайностью — вот Мыло клёво придумало, что их колонка урчит. Доступностью в продаже и качеством воспроизведения музыки, включая «пиратскую» (Мейл умеет, Яндекс не умеет). И уж точно не умением «вести диалог». До диалога колонки пока не доросли (роботы Ашманова их кроют, как тузик грелку).
Программированию «первой реплики/ответа» в Яндексе (и Mail) помогает поисковый бэкграунд. Накопленный объём соответствий между «запросом» и «первым ответом» в традиционной поисковой выдаче. У МТС, Сбербанка, Тинькофф нет поискового бэкграунда, разработчикам приходится искать альтернативные сценарии программирования ассистента. Интересное дело! Жаль, что МТС свалил — ассистенты без родственников в интернет-поиске выглядят офигенно амбициозными проектами.