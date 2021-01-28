Исполнительный директор центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер ушел из компании. Это может быть связано с тем, что руководство недовольно отсутствием готовой к продажам умной колонки с голосовым помощником. Её разработку курировал Сандлер.

В июне колонки раздали для тестирования нескольким тысячам пользователей, сейчас несколько десятков можно найти на Avito по цене от 2,5 до 5 тысяч рублей. В большинстве объявлений указывается, что колонку не использовали, «включили один раз», «только распаковали» или «день поиграли». Источники рассказали «Коммерсанту», что в МТС пока не смогли «разработать собственную технологию, которая бы позволила „Марвину“ вести полноценный диалог с пользователями».

Аркадий Сандлер сообщил «Ъ», что его уход никак не связан со сложностями в разработке продукта. Один из собеседников издания считает, что Сандлер не сработался с основателем VisionLabs Александром Ханиным, назначенным руководителем направления ИИ в МТС и вице-президентом компании по ИИ в октябре 2020 года.

Рассказывая о назначении Ханина, МТС анонсировали привлечение внешних инвестиций «для выхода на мировой рынок ИИ-продуктов», запуск исследовательского центра, акселератора, венчурного фонда и стартап-студии, специализирующихся на искусственном интеллекте.

Сам Сандлер в Facebook заявил, что технология, позволяющая разговаривать с пользователем, была разработана вполне успешно, но там есть с чем работать, и пообещал, что «скоро будет ещё интереснее».

Колонка с помощником была анонсирована в декабре 2019 года. В МТС утверждают, что продолжают разработку и будут интегрировать виртуальных ассистентов «в новые устройства и приложения». Эксперты сомневаются, что МТС сможет конкурировать на рынке умных колонок с Яндексом, Mail.ru Group и «Сбером». На этой неделе Яндекс заявил, что начал продажу колонок с «Алисой» в Израиле, впрочем, для покупки доступна только Станция мини, а Станция макс исчезла из розницы и в России.