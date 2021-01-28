У МТС забуксовал помощник Марвин


Исполнительный директор центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер ушел из компании. Это может быть связано с тем, что руководство недовольно отсутствием готовой к продажам умной колонки с голосовым помощником. Её разработку курировал Сандлер.
В июне колонки раздали для тестирования нескольким тысячам пользователей, сейчас несколько десятков можно найти на Avito по цене от 2,5 до 5 тысяч рублей. В большинстве объявлений указывается, что колонку не использовали, «включили один раз», «только распаковали» или «день поиграли». Источники рассказали «Коммерсанту», что в МТС пока не смогли «разработать собственную технологию, которая бы позволила „Марвину“ вести полноценный диалог с пользователями».

Аркадий Сандлер сообщил «Ъ», что его уход никак не связан со сложностями в разработке продукта. Один из собеседников издания считает, что Сандлер не сработался с основателем VisionLabs Александром Ханиным, назначенным руководителем направления ИИ в МТС и вице-президентом компании по ИИ в октябре 2020 года.

Рассказывая о назначении Ханина, МТС анонсировали привлечение внешних инвестиций «для выхода на мировой рынок ИИ-продуктов», запуск исследовательского центра, акселератора, венчурного фонда и стартап-студии, специализирующихся на искусственном интеллекте.

Сам Сандлер в Facebook заявил, что технология, позволяющая разговаривать с пользователем, была разработана вполне успешно, но там есть с чем работать, и пообещал, что «скоро будет ещё интереснее».

Колонка с помощником была анонсирована в декабре 2019 года. В МТС утверждают, что продолжают разработку и будут интегрировать виртуальных ассистентов «в новые устройства и приложения». Эксперты сомневаются, что МТС сможет конкурировать на рынке умных колонок с Яндексом, Mail.ru Group и «Сбером». На этой неделе Яндекс заявил, что начал продажу колонок с «Алисой» в Израиле, впрочем, для покупки доступна только Станция мини, а Станция макс исчезла из розницы и в России.

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Лучшие комментарии

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    Иван Ильин

    Честно говоря, в Яндексе-Мейле тоже не придумали технологию диалога. Робот даже «вторую реплику» не вписывает в контекст или область знаний/интереса, заданный первой репликой. Если это не ответ на вопрос Алисы-Маруси из серии: «я не поняла, повторите». Какой уж там диалог…

    Исключение — игровые «навыки». Но игры и не предполагают большую вариативность общения. Реплики в игре предсказуемы, заданы правилами игры.

    Если колонки и конкурируют чем-то между собой, то ответом на «первый вопрос», общим декором, кавайностью — вот Мыло клёво придумало, что их колонка урчит. Доступностью в продаже и качеством воспроизведения музыки, включая «пиратскую» (Мейл умеет, Яндекс не умеет). И уж точно не умением «вести диалог». До диалога колонки пока не доросли (роботы Ашманова их кроют, как тузик грелку).

    Программированию «первой реплики/ответа» в Яндексе (и Mail) помогает поисковый бэкграунд. Накопленный объём соответствий между «запросом» и «первым ответом» в традиционной поисковой выдаче. У МТС, Сбербанка, Тинькофф нет поискового бэкграунда, разработчикам приходится искать альтернативные сценарии программирования ассистента. Интересное дело! Жаль, что МТС свалил — ассистенты без родственников в интернет-поиске выглядят офигенно амбициозными проектами.

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    Иван Ильин

    Честно говоря, в Яндексе-Мейле тоже не придумали технологию диалога. Робот даже «вторую реплику» не вписывает в контекст или область знаний/интереса, заданный первой репликой. Если это не ответ на вопрос Алисы-Маруси из серии: «я не поняла, повторите». Какой уж там диалог…

    Исключение — игровые «навыки». Но игры и не предполагают большую вариативность общения. Реплики в игре предсказуемы, заданы правилами игры.

    Если колонки и конкурируют чем-то между собой, то ответом на «первый вопрос», общим декором, кавайностью — вот Мыло клёво придумало, что их колонка урчит. Доступностью в продаже и качеством воспроизведения музыки, включая «пиратскую» (Мейл умеет, Яндекс не умеет). И уж точно не умением «вести диалог». До диалога колонки пока не доросли (роботы Ашманова их кроют, как тузик грелку).

    Программированию «первой реплики/ответа» в Яндексе (и Mail) помогает поисковый бэкграунд. Накопленный объём соответствий между «запросом» и «первым ответом» в традиционной поисковой выдаче. У МТС, Сбербанка, Тинькофф нет поискового бэкграунда, разработчикам приходится искать альтернативные сценарии программирования ассистента. Интересное дело! Жаль, что МТС свалил — ассистенты без родственников в интернет-поиске выглядят офигенно амбициозными проектами.

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    Ярослав Кочергин > Иван Ильин контекст

    Согласен.

    МТС должен признать, что он труба и заниматься основным бизнесом. Ещё со времен VAS, кроме как жульнических подписок ничего интересного и делового не придумали. Партнерства по white label больше развивают партнеров, а не сам бренд, хоть и частично помогают удерживать абонентов.

    P.S. Помню залоченные телефоны МТС. Неплохие кирпичи по железу получились под одного оператора и без развития линейки. Держал в руках. Несколько раз их запускали в продажу и примерно также снимали.

    Напомню сделку «яйца» про TicketLand. Где теперь билетеры? Пандемия и запреты обрушили рынок. Да, он восстановится, но точно не быстро и не в том виде.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    «технология, позволяющая разговаривать с пользователем, была разработана вполне успешно»

    Ага.

    Тут просто важно, какое используется определение успеха.
    Успех технологии, успех МТС и успех Сандлера — три большие разницы.

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